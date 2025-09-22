Almanach de mardi 23 septembre saint Pie de Pietrelcina

Gli impegni del Vescovo Franco Lovignana

Lunedì 22 – mercoledì 24 settembre

Gorizia

Consiglio episcopale permanente della C.E.I.

Venerdì 26 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 27 settembre

Pont-Saint-Martin – ore 16.00

S. Cresime per diverse Unità parrocchiali

Chiesa parrocchiale di Gaby – ore 18.30

S. Cresime

Domenica 28 settembre

Chiesa parrocchiale di Sarre – ore 10.30

S. Messa per la festa patronale

Chiesa Istituto Don Bosco e Santuario di Maria Immacolata – ore 15.00

S. Messa e processione per la conclusione dei pellegrinaggi mariani

Lunedì 29 settembre

Curia vescovile – ore 15.00

Consiglio diocesano affari economici

Martedì 30 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 17.00

Riunione del Gruppo di lavoro per il proprio diocesano



La Chiesa celebra San Pio da Pietrelcina (Francesco Forgione) Cappuccino

Francesco Forgione nasce a Pietrelcina, in provincia e diocesi di Benevento, il 25 maggio 1887, figlio dei contadini Grazio Forgione e Giuseppa De Nunzio. Il 22 gennaio 1903, a sedici anni, entra nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, presso il convento di Morcone: il 22 gennaio, ricevendo il saio, prende il nome di fra Pio da Pietrelcina. Diventa sacerdote sette anni dopo, il 10 agosto 1910. Nel 1916, dopo che ha trascorso in famiglia i sei anni precedenti per via della salute precaria, viene trasferito a San Giovanni Rotondo, nel convento di Santa Maria delle Grazie. Qui, per oltre cinquant’anni, riceve numerose persone, accordando loro il perdono di Dio nel sacramento della Confessione. Le autorità ecclesiastiche dispongono numerose ispezioni nei suoi riguardi e gli impongono, tra l’altro, di non celebrare Messa in pubblico per un periodo terminato il 16 luglio 1933. Padre Pio accoglie queste disposizioni in totale obbedienza, sopportando anche i dolori causati dai segni della Passione, comparsi su di lui in modo visibile dal 20 settembre 1918. Muore il 23 settembre 1968, a 81 anni. La sua eredità vive nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, da lui stesso voluto a san Giovanni Rotondo, e nei Gruppi di Preghiera avviati durante la seconda guerra mondiale e diffusi poi in tutto il mondo. Beatificato domenica 2 maggio 1999 in piazza San Pietro a Roma da san Giovanni Paolo II, è stato canonizzato dal medesimo pontefice il 16 giugno 2002, sempre in piazza San Pietro. I suoi resti mortali sono venerati a San Giovanni Rotondo, nel santuario a lui dedicato.

Il sorge alle ore7,16 e tramonta alle ore 19,30

«La politica sia una missione basata sulla legge naturale (…) non come professione, ma come missione per la crescita della verità e del bene.» (Papa Leone XIV)

Questa frase, pronunciata durante un incontro con parlamentari di 68 Paesi nel corso del Giubileo dei governanti, trasforma la politica da mera carriera a impegno etico e comunitario. Leone XIV invoca la legge naturale — quella che non è scritta dall’uomo, ma percepita universalmente come guida alla giustizia — come stella polare per governare responsabilmente. Politici non più tecnici o opportunisti, ma missionari del bene comune, che promuovano libertà religiosa, dialogo interreligioso e affrontino sfide moderne (come l'intelligenza artificiale) in favore delle nuove generazioni.