Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Antagnod, di Torgnon, di Brissogne, di Arpuilles e del Col Saint-Pantaléon

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:

per consentire i lavori di allacciamento acquedotto comunale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 5 di Antagnod, nel Comune di Ayas, località Antagnod (al km 3+120), da lunedì 22 settembre a venerdì 3 ottobre 2025, 24 ore su 24, esclusi sabato, domenica e festivi (MAP);

per consentire i lavori di manutenzione antenna telefonica, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 5 di Antagnod, nel Comune di Ayas, località Antagnod (al km 3+300), da lunedì 22 settembre a venerdì 26 settembre 2025 compreso, dalle ore 8.00 alle ore18.00 (MAP);

per consentire la realizzazione di infrastrutture di fibra ottica, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 9 di Torgnon, dal km 6+089 alla fine della strada, da lunedì 22 settembre a mercoledì 15 ottobre 2025, dalle ore 8.00 alle ore17.00;

per consentire i lavori di estensione della rete del gas, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 15 di Brissogne, nel Comune di Brissogne (dal km 0+920 al km 1+260 e dal km 1+490 al km 1+640), dalle ore 7.00 di lunedì 22 settembre alle ore 17.00 di giovedì 31 ottobre 2025, 24 ore su 24, esclusi sabato, domenica e festivi (MAP);

per consentire i lavori di posa di fibra ottica, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 38 di Arpuilles, nel Comune di Aosta (dal km 3+968 al km 5+798), dalle ore 7.00 di lunedì 22 settembre alle ore 20.00 di giovedì 31 ottobre 2025 (MAP);

per consentire la realizzazione di infrastrutture di fibra ottica, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 42 del Col Saint-Pantaléon, dal km 21+834 alla fine della strada, da lunedì 22 settembre a mercoledì 15 ottobre 2025, dalle ore 8.00 alle ore17.00.