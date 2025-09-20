Strada regionale n. 36 di Saint-Barthélemy: ultimi interventi per la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, si procederà con gli interventi finali per completare i lavori di manutenzione della SR n. 36 di Saint-Barthélemy al km 9+800, con il rifacimento del piano viabile.

Gli interventi, promossi dall’Amministrazione regionale per garantire la sicurezza e la qualità della rete viaria di competenza, hanno riguardato la manutenzione straordinaria delle murature in pietrame e malta di sostegno e controripa, oltre alla posa di un nuovo sicurvia in acciaio, per un investimento complessivo di 315.000 euro.

Per permettere lo svolgimento in sicurezza delle attività conclusive, la strada sarà temporaneamente chiusa nelle seguenti giornate e orari:

23 settembre dalle 8.30 alle 16.30

24 settembre dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30

25 settembre dalle 8.30 alle 16.30

Si comunica inoltre che, per la sostituzione di alcuni tratti della tubazione di gas metano, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 14 di Saint-Marcel, nel Comune di Saint-Marcel, in località Prelaz tra il km 1+205 e il km 1+299, da martedì 23 settembre a giovedì 2 ottobre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 (MAP).