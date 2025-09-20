ÉVANGILE DE DIMANCHE: VOUS NE POUVEZ PAS SERVIR À LA FOIS DIEU ET L'ARGENT

La parole de Dieu est toujours d'actualité et ne sera jamais un livre du passé condamné à être dépassé. La première lecture et l'Évangile de Luc dénoncent la corruption dans la gestion des affaires de ce monde. La seconde lecture, quant à elle, nous invite à nous unir au Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, pour que nous vivions saintement, dans le calme, la piété et la dignité.

Les questions que soulèvent ces lectures sont les suivantes : qui est cet homme habile dans le vol des biens du maître ? Suis-je juste et vrai dans le rapport financier ? Ai-je peur du lendemain incertain qui déterminerait mes attitudes d'irresponsabilité et de fraude d'aujourd'hui ? Quel est mon rapport avec les biens temporels par rapport aux biens éternels qui ne s'effritent pas ? Quel est le juste sens des richesses ?

Ces questions concernent tous les secteurs de la vie publique, religieuse et individuelle.

1. LE MESSAGE PROPHÉTIQUE FAIT MAL AUX CORROMPUS

Le prophète Amos est témoin de la déchéance morale des chefs politiques et religieux devenus fraudeurs et exploiteurs abusifs du peuple. Déjà le faux prophète Amasias insulte Amos pour avoir dénoncé les maux commis par le roi Jéroboam et ses conseillers (Am 7,10-17). Le message d'Amos fait donc mal à ceux qui ont érigé l'injustice et la corruption en une loi.

La grande hypocrisie que le prophète ne supporte pas est le fait que ceux qui commettent l'abomination sont les mêmes qui occupent les premières places dans les assemblées liturgiques pendant le sabbat et lors des solennités comme la fête de la lune. La seule préoccupation pour eux, en dehors du temple, est : quand sera passée « la fête de la lune », pour vendre le blé, et la fin du sabbat pour écouler le froment en faussant les balances ?

Aujourd'hui, les guerres en Ukraine, en Palestine et ailleurs sont devenues la justification de la vente des armes, de la hausse des prix du carburant, de la farine de blé et d'autres produits de première nécessité. Dans ces conditions d'injustice bien organisée, « le faible est acheté pour un peu d'argent, et le malheureux du tiers monde pour une paire de sandales ».

Quel scandale de notre temps ! Le vrai culte qui plaît à Dieu exige la justice et la fraternité.

2. DIEU VIENDRA DEMANDER DES COMPTES

L'intelligence est un don de Dieu pour lire en profondeur le livre de la nature et celui de l'histoire, pour y déceler les signes des temps et discerner la volonté de Dieu pour nous. Alors que l'intelligence vient de l'illumination de Dieu dans notre esprit afin de marcher dans sa lumière, la malignité, par contre, provient du diable et consiste à déformer la vérité dans la poursuite, d'une manière malhonnête, des richesses et des honneurs.

Jésus nous présente un gérant habile, qui dilapide les biens de son maître. Ce que ce voleur qualifié oublie, c'est que, tôt ou tard, il doit rendre compte de sa gestion au maître.

Cet homme malhonnête peut être chacun de nous. Les signes qui montrent la mauvaise gestion sont la paupérisation de la majorité, qui continue à croître, et la richesse scandaleuse d'une poignée oligarchique du pouvoir anarchique et chaotique, sous un masque fallacieux de la démocratie devenue démagogie.

Le propriétaire de la maison (oikos), qui donne la mission à l'économe (oikonómos) de gérer sa richesse, est Dieu. Nous sommes tous des économes de Dieu. Nous pouvons penser que Dieu est loin, qu'il prend ses distances avec nos affaires, mais nous oublions qu'un jour il viendra demander des comptes.

Nous devons être prêts à rendre compte de notre gestion dans ce temps présent, car nous ne savons ni le jour ni l'heure de sa venue. Jésus nous dit : « Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mite et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent » (Mt 6,19). Il nous invite à vivre intensément aujourd'hui dans l'attente de sa venue, car, dit-il : « À chaque jour suffit sa peine » (Mt 6,34).

Que nous ne soyons donc pas surpris si un jour le patron nous dit : « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. »

3. LA PARABOLE NOUS CONCERNE TOUS

Analysons maintenant la réaction de ce premier ministre, informé de sa destitution, mais qui a encore les pleins pouvoirs pour le petit temps qui lui reste : « Le gérant se dit en lui-même : que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. »

Il y a des qualités qu'il faut admirer à ce premier ministre malhonnête. Il est sincère, courageux, car il reconnaît ses limites. Il a honte de mendier et ses doigts, habitués à signer sur de faux dossiers, ne sont pas capables de tenir bien la houe pour travailler la terre.

Ce gérant habile dans la tricherie est le symbole, d'une part, des systèmes économiques corrompus où les principes de bonne gouvernance sont bafoués par des gérants sans scrupules, dont le seul programme est de vider les caisses publiques. D'autre part, ce premier ministre qui se sert au lieu de servir représente l'instinct naturel, présent en chacun de nous, qui transforme l'intelligence en malignité.

Certains gestionnaires du grenier public, craignant qu'un jour un nouveau gouvernement puisse appliquer des sanctions à leur égard, cherchent, d'une manière frauduleuse, des amis qui leur réserveront un bon accueil. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils falsifient les factures en leur faveur.

Le message de Jésus a un caractère non pas éthique, mais eschatologique. Si nous sommes tous comme ce gérant malhonnête, il nous donne une voie de sortie : que la divinité syro-phénicienne « Mammon » ou « Pécunia » soit utilisée dans le sens de la charité.

Le livre de Tobie nous donne des indications sur notre manière de nous comporter avec l'argent malhonnête : « Mesure ton aumône à ton abondance : si tu as beaucoup, donne davantage ; si tu as peu, donne moins, mais n'hésite pas à faire l'aumône. C'est te constituer un beau trésor pour le jour du besoin. Car l'aumône délivre de la mort, et elle empêche d'aller dans les ténèbres » (Tb 4,8-10).

Simone Weil, philosophe française, écrit dans son Cahier (XVI, K 16) : « La charité qu'il faut faire à un pauvre affamé est de lui donner un morceau de pain. La charité qu'il faut faire à un riche repu est de lui demander un morceau de pain. » S'il le riche donne de grand cœur ce morceau de pain, il aura participé à sauver son âme.

Ainsi, ceux qui auront bénéficié d'un secours, d'une aide, qui sont déjà au ciel, intercèderont pour leurs bienfaiteurs en disant : Seigneur, cet homme a été bon envers nous. Sois miséricordieux pour lui malgré ses péchés.

4. PRIÈRE POUR LE DON DU DÉTACHEMENT

Seigneur Jésus, tu connais nos misères. Nous utilisons souvent le don de l'intelligence pour des fins égoïstes. Le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas, et le mal que nous ne voulons pas, nous le faisons d'une manière spontanée.

Accorde-nous la liberté devant les richesses de ce monde et la charité de partager le surplus avec les pauvres, pour qu'un jour, ils intercèdent pour nous auprès du Père. Amen.

Bon dimanche, frères et sœurs.

Paix et joie dans nos cœurs et dans le monde.

Ton frère,

Abbé Ferdinand Nindorera.