Agrihealth trasforma Aosta in laboratorio della Notte europea dei ricercatori 2025

Quando Aosta si prepara a ospitare la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2025, località Montfleury si trasforma per due giorni in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Tra i protagonisti, lo stand del progetto Agrihealth, coordinato dall’Institut Agricole Régional, promette di far scoprire a studenti e cittadini il sorprendente mondo della ricerca agroalimentare, dove ciò che sembra scarto può diventare preziosa materia prima.

Nelle mattinate del 25 e 26 settembre, dalle 8:30 alle 12:30, gli studenti delle scuole secondarie avranno l’opportunità di immergersi in attività dimostrative e ludiche. Dall’osservazione del Naviglio Estrattore®, strumento innovativo per estrarre molecole bioattive da matrici solide, ai giochi educativi della serie “Agrigames”, come il divertente “Agri-Tabù”, i giovani partecipanti potranno imparare giocando, scoprendo quanto la scienza possa essere creativa e coinvolgente.

La serata di venerdì 26 settembre segnerà invece il momento di divulgazione aperto a tutti. Sabina Valentini, referente del progetto, presenterà “AGRIHEALTH e SALUTEDERM – Promuovere la salute attraverso l’innovazione”, illustrando come lo IAR trasformi il siero derivante dalla lavorazione della Fontina DOP in un principio attivo per la cicatrizzazione della pelle. Un esempio concreto di come la ricerca possa dare nuova vita a materiali comunemente considerati scarti.

A chiudere la Notte, la conferenza-spettacolo “Bonsoir la recherche!”, moderata da Michele Tranquilli, offrirà uno sguardo ironico e leggero sulle attività di laboratorio e sul lavoro dei ricercatori, dimostrando che la scienza può comunicare con leggerezza senza perdere rigore e sostanza.

Con Agrihealth, Aosta si conferma laboratorio di innovazione e divulgazione scientifica, dove giovani e cittadini hanno l’occasione di capire il valore del lavoro di ricerca e della sostenibilità. Tra giochi, esperimenti e conferenze, la città celebra la scienza come motore di curiosità, creatività e sviluppo locale, mostrando che la ricerca non è lontana dalla vita quotidiana, ma ne valorizza ogni possibile risorsa.