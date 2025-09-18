La nuit européenne des chercheuses et chercheurs 2025

À Aoste, science et curiosité s’unissent pour une journée exceptionnelle dédiée à la recherche, entre ateliers interactifs, conférences, dégustations scientifiques et spectacles. Un événement gratuit qui invite petits et grands à découvrir la richesse et la diversité du monde scientifique.

L’Université de la Vallée d’Aoste se transforme le vendredi 26 septembre 2025 en véritable carrefour de la connaissance à l’occasion de la Nuit européenne des chercheuses et chercheurs. Située au nouveau pôle universitaire de via Monte Vodice, cette manifestation s’inscrit dans un réseau international d’événements similaires, réunissant des villes d’Europe et du monde entier autour d’une idée simple mais essentielle : rapprocher le public de la science et de la recherche.

Dès 14h, le public pourra participer à “Jouons avec la science”, une série d’ateliers interactifs et didactiques, pensés pour toutes les tranches d’âge. Les jeunes chercheurs, enseignants et diplômés accompagneront les participants dans des expériences concrètes, illustrant que la science n’est pas seulement dans les livres mais qu’elle se vit, se teste et se partage.

Pour les lycéens, des ateliers comme “Simulation Game : scénarios de conflit et itinéraires de réconciliation” permettront d’explorer des dynamiques complexes à travers le jeu de rôle. L’atelier “Intelligence artificielle et innovation dans la gestion publique de l’éducation” démontrera comment l’IA peut transformer positivement les politiques éducatives, tandis que “Le monde de la traduction, ou comment traduire le monde”, entièrement en français, fera découvrir aux adolescents l’art et les défis de la traduction culturelle. Les plus jeunes ne sont pas en reste : “Images pour inclure” sensibilisera à la question du handicap à travers la force narrative des albums illustrés, et “Agriland : amusons-nous avec la nature” offrira aux enfants et adolescents de 6 à 16 ans des expériences ludiques et pédagogiques autour de l’agriculture et de la biodiversité.

À partir de 16h, place aux talks scientifiques “Parlons science”. On y abordera des sujets aussi variés que le tourisme durable, la digitalisation, le développement des zones de montagne à travers le projet SmartDeco, et même l’étude du patois local. Dans le même temps, les participants pourront mettre leurs sens à l’épreuve dans le laboratoire “Vos sens pour la recherche. Goûtez, évaluez et contribuez” ou explorer l’initiative “Lire la recherche” proposée par la bibliothèque universitaire.

Les conférences-dégustations organisées par l’Institut Agricole Régional, entre 17h et 19h45, offrent un regard pratique sur la science appliquée : de la cohabitation entre vigne, adventices et plantes exotiques, à la valorisation du petit-lait de la fontina dans une perspective de durabilité, jusqu’à l’utilisation innovante des sous-produits agroalimentaires pour le bien-être humain et la santé de la peau. Chaque présentation se conclut par une dégustation, illustrant concrètement le lien entre recherche et vie quotidienne.

La soirée culmine avec “Bonsoir la recherche ! Le late show de la science”, un spectacle-conférence dynamique animé par Michele Tranquilli, où les chercheurs partagent leurs expériences de manière accessible et captivante. Enfin, à 22h30, l’Observatoire astronomique de la Vallée d’Aoste invite le public à contempler la voûte céleste depuis le Jardin de l’Autonomie, un moment poétique pour clore cette journée consacrée à la curiosité et au savoir.

Cet événement, gratuit et ouvert à tous sur inscription, n’est pas seulement une fête de la science : c’est une célébration du dialogue entre chercheurs et citoyens, un pont entre théorie et pratique, et surtout une invitation à considérer la recherche comme une aventure collective capable de transformer notre quotidien. À Aoste, la science devient un espace partagé, vivant et inspirant.