Calderoli “Chi contrasta l’autonomia non promuove l’unità del Paese”

ROMA (ITALPRESS) - "Il sottoscritto, accusato di essere un secessionista, o meglio un ex secessionista, a ben vedere nei fatti, ha sempre avuto a cuore gli interessi di tutto il Paese, affrontando i problemi delle aree interne e delle zone svantaggiate, indipendentemente che fossero al Nord o al Sud, penso alla recente legge sulla montagna, al disegno di legge sulle isole minori, in corso di elaborazione e soprattutto al disegno di legge delega al Senato relativo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali da garantire uniformemente in tutto il Paese: primo e unico progetto organico dal 2001". Così il ministro degli Affari regionali e l'autonomia, Roberto Calderoli, nel corso del question time alla Camera. "Chi contrasta oggi l'autonomia mantiene e contribuisce ad acuire una spaccatura nel Paese che non è politica nè geografica, ma economica e sociale. Chi contrasta oggi l'autonomia - e accusa me, ancora, a distanza di trenta anni, di secessione - accetta divari e fratture che già esistono e sono sotto gli occhi di tutti. Chi contrasta oggi l'autonomia vuole che nulla cambi e di certo non promuove l'unità della Repubblica", ha aggiunto calderoli.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-