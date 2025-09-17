Monti, specchio di luce: due presentazioni tra poesia, resilienza e amore per la montagna

Debuttano con particolare successo le due presentazioni del libro Monti, specchio di luce, a cura del rappresentante e responsabile del CAI-GEB (Circolo Unicredit) e del CAI sottosezione di Torino Lodovico Marchisio, e del poeta Giorgio Bonino. Si tratta di un’antologia di poesie, vissuti, racconti e testimonianze scritti a più mani, con un comune denominatore: lo sconfinato amore per la montagna.

Venerdì 12 settembre si è svolta la prima presentazione a Pinerolo, in via Lequio 62, presso il centro aggregativo Io C’Entro. A seguire, la seconda presentazione si è tenuta già l’indomani a Giaveno, presso la Bottega del Racconto di Comunità Connesse, in via XX Settembre 13.

In entrambi gli incontri si sono susseguiti numerosi interventi da parte di amici e collaboratori degli autori, tutti concordi nell’evidenziare la passione per l’ambiente montano, in particolare quella di Lodovico Marchisio e della moglie Roberta Maffiodo. Entrambi hanno ritrovato se stessi proprio grazie alla “montagnaterapia”: camminate, ferrate e discese con gli sci, che li hanno aiutati a combattere malattie impegnative – il Parkinson e la depressione – con grinta e perseveranza.

Nonostante la fragilità, Lodovico ha messo a frutto tutta la sua esperienza da uomo di montagna, trasformando la sua patologia in stimolo positivo per rimettersi in gioco. In particolare, sabato 13 a Giaveno, il direttore di Comunità Connesse Marco Magrita, in qualità di moderatore dell’incontro, ha tenuto una vera e propria lezione di resilienza, determinazione e amore per una vita che si “arrampica” oltre ogni limite. Una vita in cui la montagna diventa palestra di educazione umana, attraverso l’allenamento allo stupore e al senso della sfida.

Non è mancato un momento istituzionale, con l’onorevole Concetta Zurzolo che ha definito “intensa e toccante” la testimonianza di Marchisio: un’occasione per restituire al pubblico la forza di una lotta contro il Parkinson fatta di amore e resilienza, scalate in montagna e pratica dello sci. Un esempio per tutti.

Presentazione a GIaveno: da sinistra il conduttore e giornalista Marco Margrita, gli autori Lodovico Marchisio e Giorgio Bonino, Roberta Maffiodo e il Presidente Marco Spinato.

Durante gli eventi, il poeta Giorgio Bonino ha condiviso la lettura di alcune poesie contenute nella prima parte del libro, mentre Roberta Maffiodo ha intrattenuto i partecipanti con canti popolari di montagna. È intervenuto anche Marco Spinato, presidente del CAI di Orbassano, portando la sua personale testimonianza.

In entrambi gli incontri il pubblico si è dimostrato attento, partecipe e interattivo, beneficiando dell’opportunità di confrontarsi apertamente con gli autori, condividere opinioni, emozioni e curiosità, oltre ad acquistare i testi in esposizione, arricchiti da autografi e dediche personalizzate.