Fiab Aosta à Vélo in prima fila nel promuovere la mobilità sostenibile

Anche quest’anno Fiab Aosta à Vélo, sezione valdostana della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, è protagonista della Settimana Europea della Mobilità, in collaborazione con il Comune di Aosta e numerosi partner istituzionali e culturali. L’edizione 2025 della SEM pone al centro il diritto di tutti a potersi spostare con mezzi sostenibili ed equi: trasporto pubblico, cammino e bicicletta come alternative reali al traffico congestionato e inquinante delle città.

“Per noi – spiega il presidente di Fiab VdA, Natale Dodaro – è fondamentale che la bicicletta non venga intesa solo come un mezzo ricreativo, ma come una componente essenziale di un nuovo modello di città, più sana e più vivibile. Partecipare alla SEM significa ribadire il nostro impegno culturale e formativo verso una mobilità che metta al centro le persone.”

Il programma è ricco e articolato. Giovedì 18 settembre al mattino, dalle 10.30, si terrà “Strada facendo – laboratorio di esplorazione urbana lungo la ciclabile di Aosta”, organizzato insieme al Groupe de Recherche en Education à l’Environnement et à la Nature (GREEN) dell’Università della Valle d’Aosta e condotto dalle antropologhe Valentina Porcellana e Giulia Mascadri. Partendo da via Chavanne e arrivando al nuovo polo universitario, i partecipanti saranno guidati in un esperimento di etnografia urbana: osservare il paesaggio sonoro e linguistico, gli usi dello spazio da parte di umani e non umani, gli arredi urbani e le tracce lasciate dai diversi mezzi di trasporto. Un’immersione sensoriale che culminerà nella restituzione durante la tavola rotonda del pomeriggio. La partecipazione è su prenotazione scrivendo a fiabvda@gmail.com o via WhatsApp al 3479001835.

Sempre giovedì, alle 17.30 nel salone ducale del Comune di Aosta, spazio all’incontro pubblico “La rivoluzione silenziosa – I mille benefici della bicicletta”. Attorno al tavolo siederanno ricercatori, medici, tecnici e rappresentanti del mondo economico: dal centro GREEN di UniVdA a Igor Rubbo di Arpa VdA, da Bruna Catuzzo, cardiologa dell’ospedale Parini, a Elena Landi del Dipartimento regionale trasporti e mobilità sostenibile, fino a Luigi Fosson, presidente Adava, e Corrado Luca Bianca, coordinatore nazionale Assoturismo Confesercenti. Un confronto corale che vuole mettere in luce la portata sociale, sanitaria, ambientale ed economica della mobilità ciclabile.

Infine venerdì 19 settembre, dalle 7.30 alle 9, Fiab Aosta à Vélo insieme a Legambiente rilancia il “Bike to work day”. L’iniziativa, dedicata ai dipendenti delle sedi istituzionali del Comune di Aosta, della Regione e dell’AUSL, invita a provare la bicicletta negli spostamenti casa-lavoro, valutandone concretamente i vantaggi in termini di tempo, salute e risparmio.

“Questi appuntamenti – aggiunge Dodaro – hanno un valore che va oltre la semplice promozione della bicicletta: sono occasioni di formazione e di crescita collettiva. Lavorare con l’università, con i medici, con gli enti pubblici significa diffondere una cultura della mobilità che è già realtà in molte città europee e che vogliamo portare anche ad Aosta. La rivoluzione silenziosa di cui parliamo è una sfida culturale, non solo tecnica.”

Tre giorni per riflettere, pedalare e immaginare una città più sostenibile. La mobilità dolce diventa così strumento di educazione civica e di innovazione culturale: la strada è segnata, e Fiab Aosta à Vélo la percorre con convinzione.