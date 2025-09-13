Frédérique-Sophie Braize, les femmes naissent en montagne

Avec Les femmes naissent en montagne, Frédérique-Sophie Braize poursuit son exploration sensible et réaliste des univers alpins, où la rudesse du quotidien côtoie l’élan vital des passions humaines.

L’histoire s’ancre en 1910, en Haute-Savoie. Auguste, père de neuf enfants, perd brutalement sa femme Eudoxie. Accablé par la tristesse, il peine à retrouver goût à l’existence. C’est alors que Marthe, la sœur cadette de la défunte, rejoint le chalet pour aider la famille à surmonter l’épreuve. Mais sa légèreté d’âme et de chair surprend et divise : dans ce village montagnard attaché aux traditions, la jeune femme dérange autant qu’elle fascine.

Autour d’elle, les paysages d’alpage en pleine floraison deviennent le théâtre d’une jeunesse vibrante, qui « touche les nuages et hume l’air des altitudes ». Marthe, elle, aspire à une liberté totale, affranchie des contraintes, tout en cachant des secrets qui menacent l’unité du village.

À travers ce récit inspiré de faits réels, Braize dresse des portraits de femmes puissants, audacieux et courageux, capables d’ébranler un monde montagnard à la fois rude et solidaire. Son écriture mêle poésie des cimes et intensité des destins, offrant au lecteur une plongée dans un univers à la fois intime et collectif.

Née à Évian, l’autrice a grandi en Haute-Savoie. Elle est déjà connue pour Un voyage nommé désir (Presses de la Cité), couronné par de nombreux prix littéraires, mais aussi pour Les Liaisons périlleuses et L’Amour aux trousses. Avec ce nouveau roman, elle confirme son talent à révéler la force des femmes et la puissance des montagnes qui les façonnent.