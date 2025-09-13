Nel cuore del fumo: i vigili del fuoco affrontano l’incendio nella galleria Leverogne-Avise

Era poco prima delle 10:00 quando la mattinata sull’autostrada A5 in direzione Monte Bianco ha cambiato volto. Dal cuore della galleria Leverogne-Avise, un furgone stava prendendo fuoco, e il fumo denso iniziava a invadere ogni centimetro del tunnel. All’esterno, gli altri automobilisti si fermavano, mentre il personale autostradale chiudeva l’accesso e creava una zona sicura.

Il conducente del furgone, tra il terrore e la lucidità, era già riuscito a uscire autonomamente dal veicolo, respirando finalmente aria libera. Ma all’interno della galleria, la sfida era appena iniziata.

I Vigili del Fuoco, chiamati dal comando regionale, hanno avanzato senza esitazioni, equipaggiati e determinati. Ogni passo era una battaglia contro il fumo, la visibilità ridotta e il calore crescente. Per circa 600 metri, la squadra ha proceduto nella nebbia tossica, guidata dall’addestramento e dall’istinto, fino a raggiungere il furgone fermo in una piazzola, avvolto dalle fiamme.

Sessanta minuti di lavoro serrato: getti d’acqua, movimenti calcolati, occhi attenti a ogni segnale di pericolo. Poi, finalmente, l’incendio è stato domato. La galleria, prima teatro di tensione, ha iniziato a respirare di nuovo. Solo dopo un’attenta analisi strumentale i Vigili hanno permesso ad altri enti di entrare, recuperare il veicolo e completare le verifiche.

All’intervento hanno partecipato anche un’autobotte e il carro fiamma, a supporto della squadra in azione. La viabilità è stata sospesa temporaneamente solo in direzione Monte Bianco, a garanzia della sicurezza di tutti.

Un episodio che racconta più di un semplice intervento: parla di prontezza, coraggio e professionalità. Una mattina in cui il fumo ha provato a inghiottire tutto, ma la determinazione dei Vigili del Fuoco ha acceso una luce di sicurezza e speranza nella galleria Leverogne-Avise.