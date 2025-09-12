Jim Jefferies sbarca in Italia con il nuovo tour ‘Son of a Carpenter’

(Adnkronos) - Il comico australiano di fama internazionale Jim Jefferies sta per tornare in Italia per due spettacoli del nuovo tour mondiale ‘Son of a Carpenter’. Jefferies si esibirà venerdì prossimo 19 settembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, per la gioia dei fan milanesi che lo hanno già accolto con entusiasmo in passato. Il giorno successivo, sabato 20 settembre, sarà invece la prima volta assoluta a Roma, sul prestigioso palco del Teatro Ambra Jovinelli. Conosciuto in tutto il mondo per il suo stile tagliente, la sua comicità irriverente e la capacità di affrontare con ironia temi sociali, politici e culturali, Jim Jefferies è una delle voci più riconoscibili e provocatorie della stand-up comedy contemporanea. Nato in Australia, il comico vive attualmente negli Stati Uniti) ha raggiunto la notorietà globale grazie al suo approccio diretto e senza filtri. È il creatore e protagonista della sitcom ‘Legit’ (FX) e dell’acclamato ‘The Jim Jefferies Show’ su Comedy Central, dove ha trattato temi di attualità con uno stile unico e caustico. Su Netflix, ha pubblicato diversi special di successo tra cui ‘Bare’ (2014), ‘Freedumb’ (2016), ‘This Is Me, Now’ (2018), ‘Intolerant’ (2020), ‘Two Limb Policy’ (2025).