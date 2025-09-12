Coldiretti Valle d’Aosta incontra i rappresentanti designati dalle liste alle prossime elezioni regionali

Coldiretti Valle d’Aosta organizza un incontro con i rappresentanti designati dalle liste che parteciperanno alle prossime elezioni regionali.
Parteciperanno all’incontro i dirigenti e i soci territoriali dell’Organizzazione, in rappresentanza del settore agricolo e zootecnico, guidati dalla presidente Alessia Gontier insieme al direttore Elio Gasco.
Nell’occasione verranno presentati i punti di attenzione per i quali Coldiretti Valle d’Aosta chiede risposte concrete per l’agricoltura dei prossimi cinque anni.
Un vero e proprio decalogo che mette in evidenza le principali tematiche da affrontare: dagli interventi sulla fauna selvatica alla dermatite nodulare bovina, dalla gestione irrigua alla difesa del suolo, dalle questioni legate allo sviluppo rurale al sostegno delle filiere produttive, fino alla semplificazione amministrativa e ai servizi legati alla multifunzionalità.