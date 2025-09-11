Loi sur la montagne approuvée par le Parlement

Pour le travail accompli en faveur de la Vallée d’Aoste, l’Union Valdôtaine remercie la majorité régionale et le Gouvernement régional à traction unioniste, qui ont su, à travers le dialogue institutionnel, valoriser les instances des territoires de montagne.

La loi a été suivie à la Chambre par le député Franco Manes, qui a apporté une série de propositions et d’améliorations lors de son passage à Montecitorio.

« Un travail – explique Manes – que nous avons coordonné avec la Région et avec la collègue Sénatrice Spelgatti. Par ailleurs, la loi résume une activité menée de manière continue ces dernières années, dans une logique d’affirmation de la particularité des territoires de montagne et des populations qui y vivent. La Vallée d’Aoste est et reste un modèle d’autogouvernement auquel beaucoup en Italie se réfèrent. »

L’Union Valdôtaine rappelle également l’activité menée au fil des années par l’Assesseur Luciano Caveri, qui est chef de file de la thématique “montagne” pour toutes les Régions italiennes dans le cadre de la Conférence des Régions, et qui suit depuis des décennies cette matière tant en Italie qu’au niveau européen.

« Ce fut une action collective – explique Caveri – dont j’ai été le porte-parole auprès du Gouvernement et du Parlement, en améliorant le texte de base et en ajoutant des thèmes qui perfectionnent l’ancienne législation en vigueur. Sera importante la nouvelle délimitation, qui évitera de considérer comme montagne ce qui ne l’est pas, avec gaspillage de ressources, comme cela s’est malheureusement produit par le passé. Les ressources restent encore insuffisantes pour couvrir tous les besoins, mais la voie est la bonne. »