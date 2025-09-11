La diva e la neve: Corinne von Reding trasforma le montagne in teatro dell’invisibile

Entrare nella Galleria Inarttendu in questi giorni significa varcare una soglia sospesa tra realtà e sogno: La Diva e la Neve, la nuova mostra fotografica di Corinne von Reding, ci conduce in un dialogo silenzioso ma potente con la natura, trasformando i paesaggi montani in un palcoscenico dove luce, tempo e spazio raccontano storie invisibili.

Il progetto espositivo, curato dall’Alina Art Foundation in collaborazione con l’Associazione culturale Inarttendu, presenta la serie Ivoine, un percorso in cui la fotografia diventa strumento di introspezione e di contemplazione. Ogni scatto di von Reding è un invito a fermarsi, osservare e percepire l’armonia nascosta tra performance umana e grandiosità della natura, tra autenticità e meraviglia.

L’inaugurazione, giovedì 18 settembre alle ore 18.00, sarà un’esperienza aperta e partecipativa: durante il vernissage verrà infatti lanciato un concorso fotografico digitale. I visitatori potranno catturare con il proprio smartphone l’immagine che più li colpisce e partecipare così a una selezione dei migliori scatti, che saranno premiati nel corso della mostra. Una chiamata a rendere ciascun osservatore parte attiva del dialogo poetico tra arte e paesaggio.

L’opera di Corinne von Reding si distingue per la capacità di cogliere ciò che sfugge allo sguardo comune, trasformando ogni immagine in narrazione. Nelle montagne valdostane la fotografa scopre teatri silenziosi, giochi di luce e ombra che parlano di presenza e assenza, di memoria e trasformazione, restituendo al pubblico non solo un’immagine, ma una vera esperienza emotiva.

La Diva e la Neve non è solo una mostra: è un invito a riscoprire la delicatezza dell’invisibile, a sentire con gli occhi e a lasciarsi attraversare dalla poesia dei luoghi, perché nell’arte di von Reding ogni fotografia diventa una porta verso l’anima della montagna.

INFORMAZIONI PRATICHE

Date: 18 settembre - 18 ottobre 2024

Inaugurazione: Giovedì 18 settembre, ore 18.00

Sede: Galleria Inarttendu, Via Martinet 6, Aosta

Curatori: Alina Art Foundation e Associazione culturale Inarttendu

www.alinaartfoundation.com / www.inarttendu.it