Ddl Montagna: un primo passo, ora servono coerenza e continuità per la Valle d’Aosta

Gli Autonomisti di Centro salutano con favore l’approvazione del Disegno di Legge Montagna da parte del Parlamento italiano, ritenendolo un segnale importante di attenzione verso le aree alpine e un primo passo nella giusta direzione.

Il provvedimento riconosce il valore strategico della montagna e apre prospettive utili per lo sviluppo dei territori, ma ora dovrà dimostrare la propria efficacia sul campo. “La nostra preoccupazione – spiegano gli Autonomisti di Centro – è che, nella fase attuativa, possano emergere distonie tra le politiche nazionali e le prerogative delle Regioni autonome”.

Resta inoltre incerta la quantità di risorse effettivamente disponibili: insufficienti se non gestite con continuità e senza il rischio che vengano dirottate altrove o disperse in iniziative prive di prospettiva.

Per la Valle d’Aosta sarà quindi fondamentale che l’azione nazionale e quella regionale si integrino in modo armonico, rispettando le specificità locali e le competenze statutarie. “Come Autonomisti di Centro – concludono – ribadiamo il nostro impegno a lavorare affinché le politiche per la montagna diventino strumenti concreti di sviluppo e coesione per le nostre comunità, evitando che restino solo annunci o occasioni mancate”.