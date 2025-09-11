 / ATTUALITÀ POLITICA

Ddl Montagna: un primo passo, ora servono coerenza e continuità per la Valle d’Aosta

Gli Autonomisti di Centro accolgono positivamente l’approvazione del DDL Montagna, ma sottolineano l’importanza di risorse adeguate, continuità politica e armonia tra azione nazionale e competenze regionali

Gli Autonomisti di Centro salutano con favore l’approvazione del Disegno di Legge Montagna da parte del Parlamento italiano, ritenendolo un segnale importante di attenzione verso le aree alpine e un primo passo nella giusta direzione.

Il provvedimento riconosce il valore strategico della montagna e apre prospettive utili per lo sviluppo dei territori, ma ora dovrà dimostrare la propria efficacia sul campo. “La nostra preoccupazione – spiegano gli Autonomisti di Centro – è che, nella fase attuativa, possano emergere distonie tra le politiche nazionali e le prerogative delle Regioni autonome”.

Resta inoltre incerta la quantità di risorse effettivamente disponibili: insufficienti se non gestite con continuità e senza il rischio che vengano dirottate altrove o disperse in iniziative prive di prospettiva.

Per la Valle d’Aosta sarà quindi fondamentale che l’azione nazionale e quella regionale si integrino in modo armonico, rispettando le specificità locali e le competenze statutarie. “Come Autonomisti di Centro – concludono – ribadiamo il nostro impegno a lavorare affinché le politiche per la montagna diventino strumenti concreti di sviluppo e coesione per le nostre comunità, evitando che restino solo annunci o occasioni mancate”.

je.fe.

