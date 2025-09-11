Ddl montagna approvato al Senato, Forza Italia: “Protagonisti di un passo storico per i territori montani”

L’approvazione definitiva in Senato del Disegno di Legge sulla Montagna viene salutata da Forza Italia come un passaggio storico per le comunità alpine e appenniniche. A esprimere soddisfazione è Emily Rini, responsabile nazionale del Dipartimento per le Politiche della Montagna, che parla di “un provvedimento atteso da anni, che finalmente riconosce alla montagna un ruolo centrale nello sviluppo del Paese, rafforzando strumenti e misure a sostegno delle comunità che vivono e lavorano in queste aree”.

Rini sottolinea il contributo del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ringraziandolo per “l’impegno costante e determinato a favore delle tematiche relative alla montagna”. Un impegno che si è tradotto, spiega, in un lavoro di confronto con categorie e operatori professionali nel corso dell’ultimo anno e mezzo: “Grazie al sostegno politico e alla sensibilità del Governo, ora possiamo guardare con più fiducia al futuro dei nostri territori, che da oggi hanno finalmente una legge costruita attorno alle loro esigenze e di concerto con le comunità locali. Verranno garantite risorse, servizi e opportunità per contrastare lo spopolamento e valorizzare le nostre eccellenze”.

La dirigente azzurra conclude ribadendo la visione strategica del partito: “Per Forza Italia la montagna non è una realtà marginale, ma una risorsa per l’Italia intera, da Nord a Sud. Continueremo a lavorare, insieme ai territori e alle istituzioni, affinché questo percorso trovi attuazione concreta e porti benefici reali a famiglie, imprese e lavoratori”.