Maltempo, ciclone mediterraneo sull'Italia: rischio V-shaped con nubifragi e allagamenti

(Adnkronos) - L’Estate settembrina si prende una pausa. Un fronte instabile in discesa dal Nord Europa darà il via ad un deciso maltempo sull'Italia, con temporali intensi e nubifragi soprattutto al Centro-Nord.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la fase di intenso maltempo prevista per oggi, mercoledì 10 Settembre, con il rischio più che concreto di eventi meteo estremi su molte delle nostre regioni a causa del passaggio di un fronte instabile in discesa dal Nord Europa. Questo sistema entrerà in contatto con l’aria molto calda e umida accumulata dopo giorni con temperature ben oltre le medie climatiche, dando origine a un ciclone Mediterraneo in grado di generare fenomeni meteo estremi.

A preoccupare è soprattutto la possibilità che si formino sistemi temporaleschi a “V” (noti come V-shape), strutture atmosferiche che possono restare quasi ferme per ore, scaricando piogge torrenziali sempre sulle stesse aree. Queste configurazioni si sviluppano quando correnti in quota spingono il temporale verso una direzione, mentre venti al suolo lo bloccano, favorendo una continua rigenerazione delle celle temporalesche. Le zone più a rischio sono Liguria, Toscana e Lazio, dove potrebbero cadere oltre 150-200 mm di pioggia in poche ore: valori che possono causare alluvioni lampo, frane e allagamenti, soprattutto lungo corsi d’acqua minori e nelle aree collinari e montuose.

Il ciclone coinvolgerà anche il Nord Italia, in particolare Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte orientale, con temporali intensi e persistenti, grandinate e nuovi rischi idrogeologici. Una situazione da monitorare con attenzione, in un contesto climatico sempre più favorevole a eventi estremi per effetto del riscaldamento globale e dell’accumulo di energia nei bassi strati dell’atmosfera.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 10. Al Nord: forte instabilità con piogge a tratti intense. Al Centro: rischio nubifragi su regioni tirreniche e Umbria. Al Sud: piogge forti in Campania e Puglia.

Giovedì 11. Al Nord: temporali sul Triveneto, più sole altrove. Al Centro: locali piogge sui rilievi. Al Sud: ultimo maltempo sul basso Tirreno e sul Salento.

Venerdì 12. Al Nord: nubi sparse, instabile su Triveneto e Lombardia orientale. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo.

TENDENZA: tra sabato e domenica nuove piogge, veloci, al Nord; poi più sole ovunque con l’anticiclone.