10 settembre 2025

Ddl montagna, ok definitivo al Senato

Approvata la legge nazionale sulla montagna. Prevede incentivi per lavoratori e famiglie, sostegno alle comunità alpine e regole più chiare per la sicurezza sui sentieri e la gestione dei grandi carnivori

Il Senato ha dato il via libera definitivo al ddl sulla montagna. La legge definisce più chiaramente cosa si intende per territorio montano e introduce misure rivolte a chi vive e lavora in queste zone.

Sono previsti incentivi per medici, insegnanti e operatori sanitari che scelgono di prestare servizio in montagna. Il testo include anche sostegno alle famiglie, ai giovani e alle professioni tradizionali, con attenzione alla conversione digitale e alla tutela ambientale.

Tra le novità, interventi per contrastare lo spopolamento: servizi per l’infanzia e progetti per favorire il ripopolamento dei comuni montani. La legge prevede inoltre regole più chiare per chi percorre sentieri escursionistici e la gestione dei grandi carnivori, con prelievi annuali del lupo regolati a livello regionale.

La senatrice della Lega Nicoletta Spelgatti, che ha seguito il provvedimento, ha sottolineato che la legge offre strumenti concreti per sostenere le aree montane e garantire regole chiare per cittadini e amministrazioni locali.

