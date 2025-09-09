In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, il Mandorlo Fiorito, sezione dell’Odv Grand Paradis, organizza l’evento dal titolo “Le emozioni in pillole: una rete per fare prevenzione”, un importante appuntamento dedicato alla sensibilizzazione, all’ascolto e alla costruzione di una rete di prevenzione.

Chi è il Mandorlo Fiorito

Il Mandorlo Fiorito è un’associazione di volontariato nata per offrire ascolto, sostegno e orientamento a persone in diﬃcoltà emotiva o che vivono momenti di sofferenza. In particolare, l’associazione è impegnata in attività di prevenzione del suicidio, promuovendo una cultura dell’accoglienza, della sensibilizzazione e della cura delle fragilità.

I volontari dell’associazione operano con discrezione, empatia e formazione continua, collaborando con professionisti della salute mentale e con le istituzioni locali. Il nome “Mandorlo Fiorito” richiama la fioritura precoce del mandorlo, simbolo di speranza e rinascita anche nei momenti più duri dell’inverno interiore.

L’evento

L’evento dal titolo “Le emozioni in pillole: una rete per fare prevenzione”, è in programma sabato 13 settembre 2025, dalle ore 16.30, presso il Teatro Splendor di Aosta, con il patrocinio e con il sostegno finanziario della R.A.V.A. e la partecipazione di DSM dell’Azienda USL, Arma dei Carabinieri - Gruppo Aosta, Università della Valle d’Aosta (Dipartimento delle Scienze Umane), Associazione AUSER e Plus.

Programma

Ore 16.30 – Forum informativo

Le emozioni in pillole: una rete per fare prevenzione.

Interverranno operatori sanitari, volontari, rappresentanti delle istituzioni e utenti dei servizi, portando testimonianze ed esperienze su temi come solitudine, ascolto, cura e speranza. Sarà proposto al pubblico, in forma anonima, un sondaggio interattivo per raccogliere le emozioni o le impressioni del momento e le proposte per il futuro.

Ore 18.00 – Intervento del Mandorlo Fiorito

Poesia e riﬂessione a partire dalle parole “Cuore” e “Speranza”, interpretate da una psicologa e una studentessa.

Ore 18.30 – Reading poetico

Empatia di Andrew Faber, accompagnato dalla musica del maestro Carlo Valente.

Un momento artistico e profondo, che attraverso la poesia offrirà uno spazio di condivisione e riconoscimento delle emozioni più intime.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto regionale di prevenzione (D.G. 522 del 9 maggio 2022) e intende dare voce alla rete interistituzionale attiva sul territorio per prevenire situazioni di sofferenza mentale e contrastare l’isolamento.

Paola Longo Cantisano, referente del Mandorlo Fiorito: “Noi, che portiamo la voce dei “sopravvissuti” all’interno dei tavoli regionali di prevenzione del suicidio e della legalità e intergenerazionalità, abbiamo voluto dare ascolto alle domande più profonde e dolorose che ci vengono poste: chi può comprendere la mia soﬀerenza? A chi posso rivolgermi?

Dove posso trovare un motivo per non rinunciare alla vita?

Con questo evento desideriamo oﬀrire una prima risposta: una rete fatta di persone, servizi e istituzioni che insieme si impegnano per accogliere, sostenere e alimentare la speranza. La prevenzione è possibile solo superando stigma e pregiudizi, e credendo che ognuno di noi possa trovarsi in diﬃcoltà e avere bisogno di ascolto, comprensione e vicinanza”.