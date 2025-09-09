Il caffé sempre più Il caffè amaro per gli italiani

Il rito del caffè, uno dei gesti più quotidiani e popolari del nostro Paese, sta per trasformarsi in un piccolo lusso. Le tensioni geopolitiche, il cambiamento climatico, i costi dell’energia e della logistica internazionale hanno innescato un effetto domino che spinge verso l’alto i prezzi del chicco più amato dagli italiani. Non è più un’ipotesi accademica: nei supermercati e nei bar i rincari sono già realtà. E se il trend non si ferma, entro la fine dell’anno una tazzina potrebbe costare fino a 2 euro. Un’eresia per il portafoglio e per la cultura di un Paese che del caffè ha fatto una bandiera sociale e identitaria.

“È una tempesta perfetta”, sintetizza Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici. Ma non basta il termine meteorologico per descrivere l’ampiezza del fenomeno: siamo di fronte a una miscela tossica di cause che va ben oltre la guerra in Ucraina o i dazi statunitensi. Gli eventi climatici estremi stanno devastando le coltivazioni in Brasile, Vietnam e Colombia; i costi energetici pesano sulle torrefazioni italiane; le speculazioni finanziarie hanno trovato nell’oro nero vegetale l’ennesimo terreno fertile. A ciò si aggiunge un’inflazione che continua a erodere potere d’acquisto e un trasporto internazionale sempre più caro.

Il risultato? Il caffè diventa simbolo di un paradosso: prodotto popolare per eccellenza, rischia di trasformarsi in privilegio. Nei centri urbani più turistici già si pagano 1,50 o 1,70 euro per una tazzina. A Milano, Venezia e Firenze alcuni locali sfiorano i 2 euro, mentre nelle aree periferiche resiste ancora il prezzo “politico” di 1 euro. Ma fino a quando? La forbice rischia di allargarsi, consegnando al mercato la gestione di una tradizione che dovrebbe restare accessibile a tutti.

Ciò che inquieta di più è l’assenza di un’azione coordinata per difendere i consumatori. Il governo resta spettatore, mentre le associazioni di categoria lanciano allarmi inascoltati. Nessuno sembra interrogarsi sulle conseguenze sociali di un rincaro che, a differenza di altri beni, tocca la quotidianità di milioni di persone. Perché il caffè non è solo caffeina: è socialità, pausa, confronto, micro-rituale che scandisce la vita collettiva.

Se la tazzina arriva a 2 euro, non sarà solo un segnale di inflazione: sarà la fotografia di un Paese che si rassegna a pagare sempre di più per sempre di meno. E il rischio è che, anche davanti al bancone del bar, ci si ritrovi soli con il proprio caffè amaro.

