Aosta: Modifiche temporanee alla circolazione in via Piccolo San Bernardo

Nel fine settimana del 13 e 14 settembre la viabilità in via Piccolo San Bernardo subirà importanti modifiche. L’ordinanza comunale si è resa necessaria per consentire la conclusione dei lavori di risanamento conservativo del viadotto “La Grenade”, un intervento atteso e indispensabile per la sicurezza della circolazione.

Dalle ore 7 di sabato 13 settembre alle ore 22 di domenica 14 settembre – e comunque fino al termine dei lavori – il tratto compreso tra il passaggio a livello di via Montmayeur e il confine cittadino con Sarre sarà interessato da chiusure e deviazioni. Per i residenti e per chi percorre abitualmente l’arteria, si tratta di due giorni di disagi inevitabili, ma finalizzati a restituire piena funzionalità a un’infrastruttura che rappresenta un nodo importante della viabilità cittadina.

Ecco in sintesi le modifiche: il tratto a Ovest del passaggio a livello sarà chiuso fino alla SS 26, con obbligo di svolta a destra per chi percorre via Piccolo San Bernardo verso Ovest. Solo i veicoli diretti a Montfleury potranno svoltare a sinistra. Cambiano anche le regole per chi esce dai piazzali a Sud della via, obbligati a svoltare a destra, e per chi arriva da via Montmayeur, che dovrà obbligatoriamente immettersi a sinistra su via Piccolo San Bernardo.

Per automobilisti e residenti sarà un fine settimana di pazienza, con qualche giro in più, ma l’obiettivo è chiaro: permettere di chiudere un cantiere che ha già inciso sulla circolazione e restituire sicurezza e fluidità a uno snodo strategico per l’accesso alla città.

📊 Infografica testuale (da trasformare in box grafico o immagine):

🔧 Lavori viadotto “La Grenade”

📍 Via Piccolo San Bernardo

📅 Sabato 13 (h 7.00) – Domenica 14 (h 22.00)

🚧 Modifiche alla viabilità:

❌ Chiuso tratto Ovest tra passaggio a livello e SS 26

🔄 Obbligo svolta a destra da via Piccolo San Bernardo (Est → Ovest)

⬅️ Svolta a sinistra consentita solo per accesso a Montfleury

↘️ Obbligo svolta a destra da piazzali a Sud della via

↖️ Obbligo svolta a sinistra da via Montmayeur su via Piccolo San Bernardo