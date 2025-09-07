Ancora un morto in montagna: tragedia sulla Tour Ronde

Ancora una tragedia sulle montagne valdostane. Questa mattina il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto sulla Tour Ronde, sul versante della Brenva del Monte Bianco, per il recupero del corpo senza vita di un alpinista precipitato durante la discesa. L’uomo, di nazionalità francese, è caduto per circa 150 metri mentre stava effettuando una discesa in corda doppia. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’incidente ci sarebbe il probabile cedimento di un ancoraggio.

Le operazioni di riconoscimento e la ricostruzione dettagliata della dinamica dell’incidente sono affidate al SAGF di Entrèves-Courmayeur. Il compagno di cordata, figlio della vittima, è rimasto illeso ed è stato trasportato a Courmayeur per accertamenti. In supporto ai familiari e ai soccorritori è stato attivato il servizio di Psicologia dell’emergenza.

Le operazioni di soccorso e coordinamento sono state gestite dalla Centrale Unica del Soccorso (CUS), che ha diretto sul posto le squadre specializzate, garantendo rapidità e sicurezza durante tutte le fasi dell’intervento.

La montagna, come sempre, conferma la sua imprevedibilità: il gesto quotidiano di una discesa può trasformarsi in tragedia in pochi secondi.