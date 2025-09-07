Promesse elettorali e trasporti ad Aosta: tra buone intenzioni e realtà

E ormai ci siamo: è partita la campagna elettorale. A prescindere dai proclami roboanti, che ormai noi canuti lettori conosciamo a memoria, direi che non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Noi veterani delle urne sappiamo che, oltre al ciclo delle stagioni, a tornare con la stessa puntualità ci sono anche le promesse elettorali.

Più parcheggi, più verde, strade nuove, più trasporti… insomma, se tirate fuori i vecchi programmi degli anni ’70 e ’80, troverete esattamente le stesse cose. Ma queste promesse elettorali sono fatte con un minimo di buon senso o sono solo i soliti spot privi di una base concreta e di uno studio serio?

Partiamo dal tanto famigerato tema dei trasporti pubblici, spesso accostato ad altri due cavalli di battaglia: parcheggi e piste ciclabili, con il classico corollario del “rivediamo la viabilità”.

Parlare di parcheggi, viabilità e trasporti senza considerare la situazione geografica e numerica della città di Aosta, e senza un’analisi approfondita dei flussi di persone e mezzi durante la settimana lavorativa e nei vari periodi stagionali, non permette di avere una visione reale. Di conseguenza, non si possono formulare idee chiare su costi e benefici.

Prendiamo una città come Milano: la Linea M1 della metropolitana, conosciuta anche come “la Rossa”, è la più antica e una delle più frequentate della città. È lunga circa 26,7 km e trasporta circa 360.000 passeggeri al giorno nei giorni feriali. I treni passano con una frequenza incredibile: ogni 2-3 minuti nei giorni feriali e ogni 4-6 minuti nei weekend. Con questi numeri, il costo per muovere migliaia di persone al giorno diventa sostenibile. Il cittadino non è vincolato da orari che gli impediscono di raggiungere il lavoro: se perde un treno, sale sul successivo pochi minuti dopo.

Ora immaginate la situazione ad Aosta: con che frequenza passano i bus che collegano la periferia al centro? Ogni mezz’ora? Ogni ora? Considerando decine di piccole frazioni con poco più di 10-20 abitanti che si spostano per lavoro, studio o altri motivi, diventa chiaro che ipotizzare trasporti pubblici con costi e frequenze accettabili è praticamente impossibile.

La conseguenza è ovvia: come in molti comuni montani svizzeri, francesi e italiani, il trasporto privato con l’automobile rimane l’unica soluzione. Questo condiziona inevitabilmente tutte le altre scelte, come parcheggi e viabilità.

Certamente, i puristi che odiano l’automobile dovrebbero mettersi nei panni di chi non ha tram o metro che passano sotto casa ogni 10 minuti e deve comunque andare al lavoro, portare i figli a scuola, fare commissioni, girare per uffici, fare la spesa e tornare a casa.

Sia chiaro: non odio i ciclisti, anzi li ringrazio, perché snelliscono il traffico e facilitano la ricerca di parcheggi a chi, come me, usa l’auto. Ammetto anche un po’ di invidia per il loro coraggio nell’affrontare fatiche alla Fausto Coppi sotto pioggia e freddo. Tuttavia, per quanto riguarda le ciclabili, possiamo discutere sul come siano state realizzate: una cosa è certa, le infrastrutture vanno mantenute in perfette condizioni. Altrimenti rischiano di subire la stessa sorte delle strade e dei marciapiedi. E diciamolo chiaramente: prendere una buca con la macchina ti strappa una parolaccia, prenderla in bici… lascio a voi le deduzioni.

Infine, la viabilità. A prescindere dalle fazioni politiche, ormai anche gli abitanti di Canicattì conoscono le vicissitudini della ZTL e delle diatribe politiche attorno all’Arco d’Augusto, ingresso e uscita dalla città di Aosta, che ha creato caos sia viario sia politico. Personalmente, ammetto la mia ignoranza: non comprendo il fine ultimo della chiusura. Ridurre l’inquinamento? Preservare l’Arco? Salvare piccioni in via d’estinzione? Scusate, ma ci sono cose che davvero non riesco a spiegarmi in modo razionale.