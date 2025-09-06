ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE RENONCEMENT COMME CONDITION DE SUIVRE JÉSUS

Après les images de la porte étroite (21ème dimanche), de la dernière place au banquet nuptial (22ème dimanche), aujourd'hui, Jésus nous invite à opérer le renoncement radical à tout lien pour lui donner la première place. Le fils de Dieu qui a renoncé à sa gloire pour que nous soyons sauvés continue de secouer nos consciences afin de le suivre dans la liberté du cœur, avec les mains vides. Qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie.

C'est en rapport avec ce que nous serons qui justifie le sens du renoncement radical qui est le thème central de l'Évangile. Sans l'ouverture à la grâce, il nous est impossible de nous libérer des idoles qui peuplent nos cœurs, qui pourtant ne comblent pas le vide de nos vies toujours en mutation, incertaines, assoiffées d'un véritable affranchissement.

1. DANS LES AFFAIRES HUMAINES TOUT EST INCERTAIN

La première lecture du livre de la Sagesse est une critique "du buisson ardent de la raison humaine". La sagesse humaine sans Dieu est comparable au "mythe du petit lit de Procuste". Procuste faisait dormir les voyageurs dans son petit lit et une partie du corps qui dépassait était amputée. Ce mythe représente la pensée à sens unique, la divinisation des systèmes de pensée comme l'illuminisme, le positivisme, le matérialisme athée, le nihilisme qui exalte le Néant, qui déclare la mort de Dieu et la religion comme illusion.

L'homme sans la religion est un être amputé, marche en boitant dans le chemin qui ne mène nulle part car "les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables". La foi dans la science fondée sur les idées claires et distinctes n'est que chimère, illusion, puisque l'homme n'est pas un problème à résoudre sur papier, mais un mystère qui demande admiration, compréhension et contemplation.

Le livre de la Sagesse pose ces questions décisives et radicales sur l'insuffisance de l'homme dans l'ordre de la connaissance en ces mots: "Quel est l'homme qui peut connaître la volonté de Dieu? Qui peut imaginer ce que veut le Seigneur"? Il n'existe pas une activité humaine suffisante, car tout est lacunaire et grimaçant. Chaque conclusion scientifique n'est que probabilité et transition, car le phénomène étudié est "saturé de sens" selon Jean-Luc Marion.

Une cellule du corps, une molécule, un atome, tout ce qui relève de l'infiniment petit ne cesse de créer dans la vie du scientifique honnête émerveillement en face de sa splendide complexité. La première lecture le confirme: "Nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée".

Karl Popper défend l'existence de la réalité métaphysique "en dehors du domaine expérimental des sciences" qui oriente toute recherche. Aujourd'hui, malgré l'essor de la médecine, les pandémies ne sont pas éliminées une fois pour toutes. Il y a bientôt cinq ans, le Covid-19 a mis à genoux l'humanité entière.

De nos jours, il y a un désir chimérique de l'immortalité chez ceux qui veulent établir le règne définitif sur cette terre des mortels. Saint Augustin, ironisant ce vœu pieux, s'interroge: Qui est ce mortel qui naît sans pouvoir mourir? Tout est incertain sauf la mort dans ce temps qui passe. Cette relativité de notre condition devrait nous enseigner l'humilité pour être à l'écoute du Verbe.

C'est dans cette optique que Jésus nous invite au renoncement à tout ce qui est relatif pour nous attacher à lui.

2. L'OUBLI DE SOI POUR L'UNIQUE NÉCESSAIRE

L'Évangile nous conduit à l'extrême exigence du renoncement radical aux assurances familiales, jusqu'au martyr, car Jésus est la vérité de notre vie. Le fils de Dieu continue de secouer notre religiosité qui mélange l'amour de Dieu avec celui de ce monde, puisque nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois.

Il nous invite à nous renier, à lui préférer par rapport aux autres liens en vue de le suivre dans liberté libérée de tout conditionnement vital et social. En effet, la parole de Jésus n'abolit pas les commandements, mais les porte à leur perfection.

Jésus ne dit pas que pour le suivre, il faut être sans péché. Il ne dit pas qu'il faut seulement fréquenter les bons et prendre les distances envers les pécheurs. L'enseignement de Jésus n'est pas dualiste, mais purificateur, intégral et sans compromis. Qu'est-ce qu'il faut haïr dans nos parents, dans nos frères et sœurs?

Il s'agit de haïr la mauvaise volonté qui peut contrecarrer le discernement vocationnel et le progrès spirituel. La réalité de ce monde est toujours en lutte. L'ennemi qui constitue l'obstacle à la sainteté se trouve dans les bonnes choses, comme la mauvaise expérience de chute peut être une opportunité de relèvement jusqu'à devenir le témoin du Christ.

3. SAINT PAUL, MODÈLE DU RENONCEMENT POUR LE CHRIST

La seconde lecture de la lettre de saint Paul à Philémon est un exemple concret de celui qui a tout renoncé pour Dieu. Saint Paul reçoit avec affection paternelle un esclave fugitif du nom d'Onésime. L'apôtre des gentils, non seulement libère Onésime de son état d'esclavage, mais aussi le réconcilie avec son patron Philémon.

Cette lettre à Philémon est riche d'implications morales, religieuses, sociales et politiques. Saint Paul sur le plan moral renonce à ses avantages personnels, car Onésime pouvait lui être utile dans sa vieillesse et dans sa situation d'incarcération. Il se renie lui-même, en restituant librement Onésime à son patron. Cependant, il donne un lourd engagement à Philémon de ne plus traiter Onésime comme un esclave, mais, "mieux qu'esclave, comme un frère bien-aimé".

Philémon ne change pas son statut de patron, mais il est élevé au niveau supérieur dans le traitement de l'esclave et dans la vision nouvelle de l'esclavage. Sur le plan religieux, ils ont la même dignité d'être tous fils de Dieu, le Père de Jésus Christ qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Cette lettre est révolutionnaire sur le plan socio-politique.

Si les nations ont décidé d'abolir l'esclavage dans le siècle dernier, après la promulgation de la Magna Carta des droits de l'homme, nous pouvons affirmer que cette lettre de saint Paul à Philémon en a été la précurseure et reste d'actualité. Tout chrétien est appelé à vivre dans la fraternité en luttant contre toute forme d'esclavage, car nous sommes tous enfants du même Père.

4. PRIÈRE POUR LA SEQUELA CHRISTI

Seigneur, tu connais notre bonne volonté de te suivre et de te servir. Tu sais combien nos carnets spirituels sont pleins de résolutions, des réflexions issues des retraites, lectio divina, récollections et lectures. Seigneur, tu sais combien nous oublions facilement nos bonnes décisions. Crée en nous un cœur nouveau. Donne-nous un esprit nouveau. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse.

Suscite dans ton Église des jeunes filles et garçons qui sont joyeux de témoigner que l'impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Amen.

Bon dimanche, frères et sœurs dans le Christ.

Paix et joie dans nos cœurs et dans le monde.

Ton frère,

Abbé Ferdinand Nindorera