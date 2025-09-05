Les laïcs dans l’Église, entre foi et solidarité

Les Archives historiques régionales de l’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles organisent, en collaboration avec la Ville d’Aoste et le Diocèse d’Aoste, un colloque international consacré aux confréries, intitulé « Les laïcs dans l’Église. Les confréries dans la région alpine entre Moyen Âge et Époque moderne. Suisse et Italie / I laici nella Chiesa. Le confraternite nell’area alpina fra Medioevo ed Età moderna. Svizzera e Italia ».

L’initiative, prévue les 12 et 13 septembre 2025 dans la salle des conférences de la Bibliothèque régionale d’Aoste, s’inscrit dans le sillage des recherches menées par l’Université de Lausanne sous la direction du professeur Sandro Guzzi-Heeb. Ce programme scientifique, initialement centré sur les confréries alpines entre 1700 et 1850, a choisi d’élargir son regard vers le Moyen Âge, période où ces congrégations de laïcs ont vu le jour et ont assumé, durant des siècles, un rôle majeur dans la vie religieuse et sociale des communautés valdôtaines.

Les confréries constituaient en effet des lieux privilégiés d’expression de la charité chrétienne, renforçant les liens de solidarité et de fraternité dans des sociétés fragilisées par les conflits et les calamités. En Vallée d’Aoste, la confrérie du Saint-Esprit se distinguait par sa diffusion dans presque toutes les paroisses : son activité caritative culminait chaque année, à la veille de la Pentecôte, avec un banquet communautaire ouvert à tous, en particulier aux plus pauvres.

Au-delà de leur fonction de charité, les confréries se structuraient autour de statuts précis. Associations d’intercession pour le salut des âmes au Moyen Âge, elles ont progressivement acquis, après le Concile de Trente, une dimension plus dévotionnelle.

Le colloque réunira des spécialistes de renom : Marina Gazzini (Université de Milan), Elena Corniolo (Université de Turin) et Roberto Willien (Archives historiques régionales) pour la période médiévale ; Sandro Guzzi-Heeb, Federica Giommi, Alessandro Ratti et Davide Adamoli (Université de Lausanne), ainsi qu’Aline Johner (Université de Bâle) pour l’époque moderne. Les débats seront animés par Marie-Rose Colliard et Omar Borettaz.

Le programme comprend également des moments ouverts au grand public : le 12 septembre à 17h15, une visite guidée de l’église de la Sainte-Croix, ancien siège de la Confrérie de la Miséricorde, sera assurée par Roberta Bordon (Diocèse d’Aoste). À 21h15, dans la même église, un concert gratuit pour orgue et chant, inspiré d’un manuscrit grégorien récemment découvert, rappellera les pratiques liturgiques de la confrérie.

Les travaux s’achèveront le 13 septembre au matin, avec une séance consacrée aux confréries dévotionnelles d’époque moderne.