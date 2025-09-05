Almanach de samedi 6 septembre saint Betrand

Gli impegni del Vescovo Franco Lovignana
Sabato 6 settembre
Pila – Eremo di San Grato – ore 20.30
Route e Santa Messa con i giovani
Domenica 7 settembre
Cattedrale – ore 15.00
S. Messa stazionale e processione per la Solennità di San Grato patrono della Città e della Diocesi
Lunedì 8 settembre
Courmayeur, Santuario di Notre-Dame de la Guérison
ore 9.30 Processione
ore 11.00 S. Messa
Martedì 9 settembre
Vescovado – mattino
Udienze
Vescovado – ore 18.15
Formazione Ordo Virginum
Giovedì 11 settembre
Vescovado – mattino
Udienze
Sabato 13 settembre
Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00
Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié
Domenica 14 settembre
Borgosesia – ore 10.00
S. Messa in onore di San Grato
Lunedì 15 – martedì 16 settembre
Priorato di Saint-Pierre – mattino
“Due Giorni” del clero all’inizio dell’Anno Pastorale
Lunedì 15 settembre
Curia vescovile – ore 18.45
Segreteria del Consiglio pastorale diocesano
La Chiesa celebra Beato Bertrando da Garrigue Domenicano
Nato a Garrigue, nella diocesi di Nimes, Bertrando fu uno dei primi sedici discepoli di san Domenico nel suo apostolato in Linguadoca e tra i primi a vestire il bianco abito di predicatore. Fondò, nel 1217, il convento di Saint-Jacques a Parigi. Nel 1221 fu designato primo provinciale di Provenza. Il beato Giordano di Sassonia lo descrive così: «Compagno di san Domenico nei viaggi, nella santità e nel fervore». Molti suoi atteggiamenti riflettevano anche nel tratto esterno il comportamento di maestro Domenico che si era proposto di imitare e che aveva seguito nei suoi viaggi. Morì nel 1230 nel monastero cistercense di Bouchet, dove fu sepolto. Il suo corpo fu traslato dai Domenicani di Orange nel 1414 e fu da loro venerato fino al 1561 quando fu dato alle fiamme durante le guerre di religione. Leone XIII, il 14 luglio 1881, ha concesso la memoria liturgica all'Ordine e alle diocesi di Valence e Nimes, confermando il culto.
Il sorge alle ore 6,50 e tramonta alle ore 20,10
«La politica sia una missione basata sulla legge naturale (…) non come professione, ma come missione per la crescita della verità e del bene.» (Papa Leone XIV)
Questa frase, pronunciata durante un incontro con parlamentari di 68 Paesi nel corso del Giubileo dei governanti, trasforma la politica da mera carriera a impegno etico e comunitario. Leone XIV invoca la legge naturale — quella che non è scritta dall’uomo, ma percepita universalmente come guida alla giustizia — come stella polare per governare responsabilmente. Politici non più tecnici o opportunisti, ma missionari del bene comune, che promuovano libertà religiosa, dialogo interreligioso e affrontino sfide moderne (come l'intelligenza artificiale) in favore delle nuove generazioni.