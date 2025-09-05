Almanach de samedi 6 septembre saint Betrand

Gli impegni del Vescovo Franco Lovignana

Sabato 6 settembre

Pila – Eremo di San Grato – ore 20.30

Route e Santa Messa con i giovani

Domenica 7 settembre

Cattedrale – ore 15.00

S. Messa stazionale e processione per la Solennità di San Grato patrono della Città e della Diocesi

Lunedì 8 settembre

Courmayeur, Santuario di Notre-Dame de la Guérison

ore 9.30 Processione

ore 11.00 S. Messa

Martedì 9 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Vescovado – ore 18.15

Formazione Ordo Virginum

Giovedì 11 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 13 settembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 14 settembre

Borgosesia – ore 10.00

S. Messa in onore di San Grato

Lunedì 15 – martedì 16 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

“Due Giorni” del clero all’inizio dell’Anno Pastorale

Lunedì 15 settembre

Curia vescovile – ore 18.45

Segreteria del Consiglio pastorale diocesano



La Chiesa celebra Beato Bertrando da Garrigue Domenicano

Nato a Garrigue, nella diocesi di Nimes, Bertrando fu uno dei primi sedici discepoli di san Domenico nel suo apostolato in Linguadoca e tra i primi a vestire il bianco abito di predicatore. Fondò, nel 1217, il convento di Saint-Jacques a Parigi. Nel 1221 fu designato primo provinciale di Provenza. Il beato Giordano di Sassonia lo descrive così: «Compagno di san Domenico nei viaggi, nella santità e nel fervore». Molti suoi atteggiamenti riflettevano anche nel tratto esterno il comportamento di maestro Domenico che si era proposto di imitare e che aveva seguito nei suoi viaggi. Morì nel 1230 nel monastero cistercense di Bouchet, dove fu sepolto. Il suo corpo fu traslato dai Domenicani di Orange nel 1414 e fu da loro venerato fino al 1561 quando fu dato alle fiamme durante le guerre di religione. Leone XIII, il 14 luglio 1881, ha concesso la memoria liturgica all'Ordine e alle diocesi di Valence e Nimes, confermando il culto.

Il sorge alle ore 6,50 e tramonta alle ore 20,10

«La politica sia una missione basata sulla legge naturale (…) non come professione, ma come missione per la crescita della verità e del bene.» (Papa Leone XIV)

Questa frase, pronunciata durante un incontro con parlamentari di 68 Paesi nel corso del Giubileo dei governanti, trasforma la politica da mera carriera a impegno etico e comunitario. Leone XIV invoca la legge naturale — quella che non è scritta dall’uomo, ma percepita universalmente come guida alla giustizia — come stella polare per governare responsabilmente. Politici non più tecnici o opportunisti, ma missionari del bene comune, che promuovano libertà religiosa, dialogo interreligioso e affrontino sfide moderne (come l'intelligenza artificiale) in favore delle nuove generazioni.