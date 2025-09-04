MONTAGNA VDA: Il percorso di Trek’Eau

Il sito www.trekeau.it è on-line: navigate nel sito e scaricate la APP.
Il percorso di Trek’Eau
L’itinerario principale può essere completato in sette giorni, godendosi il territorio attraversato.
Il tempo di percorrenza delle tappe varia da 3 a 5 ore al giorno; gli escursionisti molto allenati possono ridurre il numero totale di giornate necessario per completare il percorso.
Il dislivello giornaliero non supera i 1.000 metri di salita e le lunghezze delle tappe vanno dagli otto ai sedici chilometri.
Durante questa settimana si avrà l’occasione di ammirare non solo un ambiente di grande interesse, ma anche vecchi villaggi molto caratteristici, ponti, mulattiere, forni e tanti altri segni del passato.
Oltre al percorso principale, sono state previste varianti che permettono di ridurre le tappe più impegnative o di visitare percorsi vicini di grande interesse.
Per maggiori informazioni:
https://www.trekeau.it/percorso/