Il vescovo di Aosta richiama comunità e istituzioni: “Combattiamo l’individualismo con l’ascolto”

È dedicato alla cura della vita ordinaria l’anno pastorale 2025-2026 della Diocesi di Aosta, presentato dal vescovo Franco Lovignana nella sua lettera e illustrato in conferenza stampa. Una scelta che può sembrare semplice, quasi domestica, ma che in realtà nasconde una radicalità profonda: non grandi proclami o eccezionalità, ma l’attenzione al quotidiano, ai legami che reggono la comunità e che rischiano di spezzarsi sotto il peso dell’individualismo. “Chiedo a tutte le comunità di prendersi cura della vita ordinaria, a partire dalle parole di Gesù” scrive Lovignana, convinto che “dobbiamo lavorare insieme, riflettere insieme su come declinare questo impegno. E al centro dobbiamo mettere la relazione, che oggi è il punto debole della nostra società. Dobbiamo combattere contro un nemico che oggi è l’individualismo che colpisce senza riguardo sacerdoti e laici, consacrati e famiglie, giovani e adulti. Come? Con l’ascolto”.

Un ascolto che non è gesto superficiale ma esercizio di pazienza, di tempo donato e di disponibilità. “Ripropongo alle unità parrocchiali di dedicare una domenica al mese come giornata di comunità, un momento di confronto, formazione che deve essere trasversale e intergenerazionale”. È in questa prospettiva che la Diocesi immagina un cammino che non divide ma unisce, che non lascia indietro nessuno e che fa del dialogo la prima forma di cura.

La lettera pastorale, illustrata nel coso di una conferenza stampa, non si limita però a un invito spirituale, ma affronta con lucidità temi concreti che riguardano la Valle d’Aosta. La salute, innanzitutto: “Migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi, con particolare attenzione agli anziani e alle fasce deboli della popolazione” è una priorità che il vescovo indica con chiarezza, richiamando l’urgenza di politiche attente ai più fragili. Allo stesso tempo, Lovignana non dimentica le ferite sociali e culturali: difendere la vita, sostenere il diritto della famiglia a decidere sull’educazione dei figli, prevenire la violenza e i suicidi, rendere attrattivo lavorare in Valle d’Aosta, accogliere e integrare i migranti, curare e valorizzare il territorio. Temi che si intrecciano e che, pur non avendo risposte immediate da parte della Chiesa, richiedono interrogativi da rivolgere a chi si candida a governare. “Non sono io a dover dare una risposta – sottolinea – ma su questi temi dobbiamo fermarci a interrogare programmi e candidati”.

Il riferimento alle imminenti elezioni regionali e comunali è esplicito: “Sono un banco di prova della partecipazione democratica alla quale non può mancare il contributo dei cristiani. Esso si esprime andando a votare, ma non si esaurisce con il recarsi alle urne”. L’appello del vescovo è alla responsabilità: “Auspico una scelta consapevole e responsabile, frutto di informazione e riflessione, di confronto e valutazione. Mi auguro che tutti coloro che si sono candidati ad amministrare i Comuni e la Regione abbiano davvero a cuore il presente e il futuro della Valle e delle persone che la abitano, soprattutto dei giovani, delle famiglie e di quanti vivono fragilità, disagio e povertà”.

Mons. Franco Lovignana (sn) nel corso della conferenza stampa con il vicario generale can. Fabio Bredy

Non manca uno sguardo alla questione dei collegamenti, nodo storico per la Valle d’Aosta: “Oggi, quando ci si mette in viaggio o si entra nell’ottica di viaggiare, è come 150 anni fa: o si prende l’auto, non ci sono alternative”. Parole che mostrano un’attenzione concreta ai problemi strutturali e che invitano la politica a uscire dall’isolamento, progettando soluzioni di mobilità e di accessibilità.

In questo contesto si inserisce anche l’appello più universale di Lovignana: il cammino per la pace. “Bisogna intraprendere un percorso di pace nel mondo, che esige conversione e preghiera. Il paradigma della violenza e dell’arroganza pervade la società a tutti i livelli e a tutte le latitudini, creando circoli viziosi che non credo possano essere spezzati se non attraverso un cammino di conversione. Per noi cristiani la costruzione della pace inizia con il volgere lo sguardo a Cristo”.

Il nuovo anno pastorale si aprirà ufficialmente domenica 7 settembre con le celebrazioni di San Grato, patrono della diocesi, ma già oggi le parole del vescovo tracciano una rotta che intreccia fede e vita civile, comunità cristiana e cittadinanza democratica. In una Valle che si prepara a scegliere i propri amministratori, la Chiesa ricorda che il vero bene comune nasce da relazioni solide, da ascolto reciproco e da una politica capace di guardare al futuro non come promessa elettorale, ma come cura della vita ordinaria di tutti.