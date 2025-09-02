Puglia, Gemmato: "Pronto a fare il mio, Decaro pensi a cacicchi oltre Emiliano e Vendola"

(Adnkronos) - Pronto a rispondere sì all'appello per la candidatura in Regione Puglia, Marcello Gemmato coordinatore regionale di Fdi, sottosegretario alla Salute, in odore di promozione a viceministro. "Se la coalizione dovesse convergere sul mio nome per sfidare il centrosinistra per il dopo Emiliano direi che 'ci sono'". "Io - dice raggiunto dall'AdnKronos - ragiono da dirigente di partito e militante, non vorrei e non potrei dire di no a una sfida così importante" ma certo, si tratterebbe "di un esito finale, la mia corsa in regione potrebbe concretizzarsi solo se fosse condivisa dal tavolo dei leader nazionali". Tavolo atteso, secondo rumors, tra giovedì e venerdì.

I meloniani in Puglia, a chi dice che Gemmato sarebbe un coniglio tirato fuori dal cilindro per far fronte alla mancanza di classe dirigente locale, replicano con i numeri: "Qui abbiamo - viene sottolineato - 12 parlamentari nazionali, 3 eurodeputati e ben 6 consiglieri in regione". Gemmato comunque è pronto a fare la sua parte. E già si fa sentire contro quello che potrebbe essere il suo sfidante, se alla fine il centrodestra scegliesse lui: "La mia, candidato o no, è una posizione seria, una assunzione di responsabilità - scandisce - Ben lontana dalle pantomime di Decaro, che tardivamente si rende conto del livello dei personaggi con cui ha governato per 20 anni. Pare di accorgersi solo ora di Emiliano e Vendola, solo al 92esimo, a partita alla fine...". Poi si chiede: "Ammesso che rompa con chi gli ha dato pure i voti e l'appoggio per fare il sindaco a Bari, cosa farà poi rispetto ai tanti cacicchi di provincia, sarà spietato come dice a parole di voler essere con Emiliano e Vendola?".

L'eventuale candidatura per la regione Puglia potrebbe portare Gemmato, da sempre molto vicino a Giorgia Meloni, a lasciare il ruolo di sottosegretario alla Salute. Per lui resta per ora 'congelata' l'ipotesi di upgrade a viceministro, di cui si è parlato negli ultimi mesi: "Il lavoro che faccio da sottosegretario - dice - mi permette di essere pienamente operativo sui temi importanti: sulle liste d'attesa, sull'universalismo del servizio sanitario, e queste sono le mie vere priorità al governo".