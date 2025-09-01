Innovazione e valore nel mondo del lavoro: competenze chiave e sicurezza per l’occupabilità 2025

Il mercato del lavoro evolve, e con esso devono evolvere anche le competenze. Il CTI – Consorzio per le Tecnologie e l’Innovazione di Aosta – ha messo a punto due progetti di formazione finanziati dal PNRR nell’ambito del Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), Avviso 25AG. L’obiettivo è chiaro: rafforzare competenze chiave e fornire strumenti aggiornati per chi è in cerca di occupazione o desidera rientrare nel mondo del lavoro con maggiori possibilità di successo.

1. Rafforzare le competenze di base e trasversali

Il primo progetto punta a migliorare le competenze linguistiche, digitali e di sicurezza, considerate oggi fondamentali per qualsiasi percorso lavorativo.

Il bando GOL (Avviso 25AG) prevede infatti interventi mirati ai beneficiari già presi in carico dai Centri per l’Impiego, con un’offerta formativa che abbraccia tre aree chiave:

Competenze linguistiche: 4 corsi, tra cui due di Francese livello A2, uno di Francese livello B1 e uno di Inglese livello A2, con la possibilità di ottenere certificazioni ufficiali.

Competenze digitali: 4 corsi basati sul framework europeo DigComp 2.2, con livelli in uscita base (2) e intermedio (3).

Competenze sulla sicurezza: 2 corsi dedicati alla sicurezza sul lavoro e al rispetto dell’ambiente, con moduli specifici su rischio basso e HACCP.

Complessivamente, saranno 130 i partecipanti coinvolti, distribuiti tra le sedi di Aosta (Rue Xavier de Maistre 23), Saint-Vincent (Oratorio di Via Mons. Alliod 1 e Bocciofila Comunale) e altri spazi adeguati. Una scelta logistica che garantisce accessibilità anche a chi proviene da Comuni più piccoli.

Un investimento di competenze che non si limita a “insegnare”, ma prepara concretamente all’inserimento lavorativo.

2. Corsi professionalizzanti di upskilling per il lavoro d’ufficio 2025

Il secondo progetto si concentra invece sul settore amministrativo e gestionale, dove la richiesta di competenze specifiche resta alta. L’idea di fondo è semplice: mettere in relazione i fabbisogni del mercato con i percorsi formativi più utili per i beneficiari del programma GOL.

Tre i pilastri di questa offerta:

Risposta ai fabbisogni occupazionali: i corsi sono costruiti sulla base delle esigenze concrete espresse dalle imprese e raccolte dai CPI, così da garantire massima coerenza con il mercato locale.

Metodologia attiva: lezioni pratiche ed esercitazioni con software gestionali e contabili (come Zucchetti e Profis), strumenti di office automation e applicazioni di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei dati.

Supporto personalizzato: ore dedicate alla messa a livello iniziale e al sostegno dei partecipanti, con l’obiettivo di accompagnare anche chi ha maggiore difficoltà verso la certificazione finale delle competenze.

I corsi si terranno in presenza ad Aosta, Saint-Vincent e Verrès, con lezioni mattutine (massimo 4 ore al giorno, fino a 5 giorni la settimana). A rendere l’iniziativa più inclusiva c’è anche la collaborazione con la Cooperativa La Libellula, che garantirà servizi di cura per bambini, anziani e persone con disabilità, facilitando così la partecipazione di chi ha impegni familiari.

Ogni corsista avrà diritto a un’indennità di frequenza e al rilascio di attestazioni certificate. Non un semplice corso, ma un vero percorso di crescita professionale.