Traforo del Monte Bianco, i conti delle chiusure

La chiusura del Traforo del Monte Bianco, scattata ieri alle 17 e destinata a durare fino al 12 dicembre, non è un semplice episodio stagionale, ma il segnale di una trasformazione lunga e complessa. Il cantiere test per il rifacimento della volta — il secondo dopo quello del 2024 — riguarda solo 254 metri dei complessivi 11,6 chilometri. Una goccia nell’oceano, che però impone mesi di isolamento parziale alla Valle.

Le ipotesi al vaglio del Geie-Tmb parlano chiaro: o si va avanti con chiusure trimestrali ogni anno, diluendo l’impatto ma trascinando i lavori per oltre un decennio, oppure si opta per soluzioni radicali, con chiusure totali o di media-lunga durata. Qualunque scenario, comunque, comporterà costi economici e sociali che vanno ben oltre i numeri dei metri di volta ricostruiti.

“L’impegno principale nei prossimi mesi – ha spiegato Riccardo Rigacci, direttore gerente del Geie-Tmb – riguarderà la prosecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della volta, nelle zone dove siamo intervenuti l’anno scorso. Sono lavori, ricordo, molto impegnativi perché prevedono la completa rimozione degli impianti di gran parte del rivestimento esistente, più una ricostruzione secondo criteri moderni e con una previsione di vita utile di 100 anni. Quindi lavoriamo per il futuro”.

Per la Valle d’Aosta, la prima ricaduta riguarda il turismo: Courmayeur e l’alta valle rischiano di vedere compromessa la continuità dei flussi, soprattutto stranieri, che spesso combinano l’esperienza italiana con il passaggio diretto verso la Francia. Un inverno di lavori può significare settimane di camere vuote e fatturati dimezzati per albergatori, ristoratori e impiantisti.

Ma c’è anche il nodo della logistica. Il Monte Bianco è un asse strategico non solo per le merci in transito, ma anche per le aziende locali che hanno rapporti con i mercati francesi e svizzeri. Ogni chiusura comporta deviazioni sui trafori del Gran San Bernardo o del Frejus, con costi di carburante e tempi di trasporto più alti, che inevitabilmente si riflettono sui bilanci delle imprese.

Il quadro si complica ulteriormente se si guarda al resto della viabilità transalpina. Al traforo del Monte Bianco transitano mediamente circa 5 mila veicoli al giorno: il 90% dei mezzi pesanti, secondo le stime del Geie-Tmb, si riverserà sul Frejus, mentre i veicoli leggeri si distribuiranno tra Gran San Bernardo, Frejus e colli alpini. Ma i colli stessi non garantiscono stabilità: il Piccolo San Bernardo chiuderà dal 22 settembre per lavori straordinari sulla strada dipartimentale in territorio francese; e il traforo del Gran San Bernardo sarà chiuso per nove notti tra il 25 agosto e il 21 ottobre a causa di interventi in territorio elvetico. Una sorta di “tempesta perfetta” che rischia di trasformare i collegamenti tra Valle d’Aosta e Francia in un percorso a ostacoli.

Infine, resta la questione dell’immagine: un territorio che appare difficile da raggiungere rischia di pagare un prezzo in termini di attrattività complessiva. La Valle d’Aosta vive di apertura e di scambi; un orizzonte di dieci anni di chiusure a intermittenza rischia di incrinare la percezione di accessibilità e affidabilità, due fattori decisivi nelle scelte di visitatori e investitori.

La commissione intergovernativa dovrà scegliere la “ricetta” definitiva, ma intanto i valdostani si trovano a vivere una situazione sospesa: ogni stagione di lavori è un colpo all’economia locale. Non si tratta solo di un problema tecnico di ingegneria, ma di una sfida politica ed economica che richiede una voce forte della Regione nei tavoli decisionali. Perché il rischio è che, dietro ai cantieri del traforo, si apra un buco nei conti della Valle.

Scheda Infografica: Impatto Economico e Viabilità - Traforo del Monte Bianco

Dati di base:

Flusso medio veicoli Tunnel MB: 5.000 veicoli/giorno

Percentuale mezzi pesanti: 25% (1.250 veicoli/giorno)

Chiusura Tunnel MB: 1 settembre 17:00 - 12 dicembre 2025 (102 giorni)

Distribuzione del traffico durante la chiusura:

Mezzi pesanti (90%) → Traforo del Frejus

Veicoli leggeri → Gran San Bernardo / Frejus / colli alpini

Altri interventi viabilità:

Colle Piccolo San Bernardo (IT-FR): chiuso dal 22 settembre 2025 per lavori

Traforo Gran San Bernardo (IT-CH): 9 notti di chiusura tra 25 agosto - 21 ottobre 2025 per lavori in Svizzera

Stima traffico deviato:

Tipo veicolo Totale medio/giorno Deviazione principale Mezzi pesanti 1.250 90% verso Frejus (~1.125 veicoli) Veicoli leggeri 3.750 Distribuiti su Gran San Bernardo, Frejus e colli alpini

Ricadute economiche stimate:

Turismo: rischio calo fatturato alberghi e ristoranti invernali fino al 20% nelle zone di Courmayeur e alta Valle

Logistica: aumento costi trasporto merci fino al 15-20% per deviazioni e tempi di percorrenza aggiuntivi

Impatto complessivo sul PIL locale (stima preliminare): riduzione 0,2-0,3% su trimestre chiusura

Timeline chiusure principali:

Tunnel MB: 1/9 - 12/12/2025

Colle Piccolo San Bernardo: dal 22/9/2025

Traforo Gran San Bernardo: 9 notti distribuite tra 25/8 - 21/10/2025

Il modello di chiusure trimestrali allunga i tempi dei lavori, ma permette interventi mirati con minor impatto complessivo giornaliero.

La combinazione di chiusure tunnel MB e altre infrastrutture alpine crea picchi di congestione e deviazioni significative.

Necessario monitoraggio continuo e strategie di comunicazione ai trasportatori e turisti per minimizzare impatto economico.