Contre-ordre, camarades

“Contrordine compagni”: così nel 1951 Giovannino Guareschi titolava una vignetta sul Candido, prendendo in giro l’Unità per un refuso. Ma la satira di allora sembra scritta per oggi, perché ad Aosta siamo alle prese con un déjà vu di quelli che fanno sorridere, se non fosse che ci sarebbe poco da ridere.

Il candidato sindaco della coalizione autonomista progressista, Raffaele Rocco, ha annunciato che se vincerà riaprirà al traffico l’Arco d’Augusto, riducendo la zona pedonale. Una scelta che suona come il fischio di fine partita: tutti negli spogliatoi, si cambia schema di gioco. E chi lo applaude? Ma ovvio: il Partito Democratico, che dieci anni fa aveva il suo sindaco a tagliare i nastri della pedonalizzazione, con tanto di fanfara e foto ricordo. Poi, cinque anni fa, sempre con il Pd forza di governo, la giunta Nuti ha rilanciato convinta: più pedoni, meno macchine, viva l’Arco liberato!

Oggi, invece, ecco Rocco che dice l’opposto. E il Pd? Zitto e mosca. Non una sillaba, non una nota stonata, tutti in riga come in una recita scolastica. È il bello della politica: ieri “pedonalizzare” era la parola d’ordine, oggi “smontare” è la nuova moda. Contrordine compagni, e avanti a passo di marcia.

Il problema è che i cittadini non sono più quelli degli anni Cinquanta. Hanno memoria lunga e l’archivio di internet, che non perdona. Così, mentre i partiti si avvitano nei loro equilibrismi, la gente si accorge che la politica somiglia sempre più a un teatrino di marionette dove a cambiare sono solo i cartelli: ieri “pedoni”, oggi “automobili”. Domani chissà.

Ecco perché la credibilità evapora. Perché non è un errore che scandalizza, ma l’assenza di coerenza. Se dieci anni fa era un atto di civiltà allontanare le auto dall’Arco, com’è che oggi è diventato di nuovo un atto di civiltà farle tornare? Mistero glorioso. Forse Guareschi ci avrebbe già fatto una vignetta, col solito baffuto Peppone che ordina il dietrofront e il povero Don Camillo che scuote la testa.

Solo che ad Aosta non siamo in una vignetta: siamo nella vita reale. E la vita reale chiede serietà. Perché senza coerenza, neppure il più fantasioso dei “contrordini” può tenere insieme cittadini e politica.

Solo che ad Aosta non siamo in una vignetta: siamo nella vita reale. Ma se ci fosse Guareschi, probabilmente l’avrebbe già disegnata: Peppone-Rocco che, con la fascia tricolore immaginaria, ordina di riaprire l’Arco alle auto, mentre Don Camillo lo guarda storto e sussurra: “Compagno, ma non avevamo appena detto il contrario?”. E il Cristo del Crocifisso, con aria sconsolata, aggiungerebbe: “Contrordine compagni, ma i cittadini non si comandano a bacchetta come le automobili”.

Ed è lì che scatta l’applauso amaro: perché se perfino i personaggi di fantasia riescono a sembrare più coerenti dei politici in carne e ossa, allora sì che siamo messi male.

« Contre-ordre, camarades » : l’expression popularisée en 1951 par Giovannino Guareschi dans Candido, pour railler une coquille de l’Unità, retrouve aujourd’hui une singulière actualité à Aoste. La politique locale offre en effet un bel exemple de volte-face, de ceux qui alimentent le scepticisme des électeurs.

Le candidat maire de la coalition autonomiste progressiste, Raffaele Rocco, a annoncé que, s’il est élu, il rouvrira à la circulation l’Arc d’Auguste, réduisant ainsi la zone piétonne. Un revirement pour le moins spectaculaire, lorsque l’on se souvient que le Parti démocrate – aujourd’hui principal soutien de Rocco – avait, il y a dix ans, son propre maire pour inaugurer la piétonnisation du site, fanfare et ruban tricolore à l’appui. Cinq ans plus tard, avec la majorité Nuti, toujours dominée par le PD, l’extension de l’espace piéton était même présentée comme un symbole de modernité urbaine.

Et aujourd’hui ? Silence gêné. Pas de débat, pas d’explication. Le PD avalise, sans sourciller, l’exact contraire de ce qu’il défendait hier. Hier « piétonniser » était un acte de civilisation, aujourd’hui « rouvrir » devient un nouvel acte de civilisation. Contre-ordre, camarades : circulez, il n’y a rien à voir.

Mais les citoyens, eux, voient. Et ils n’oublient pas. À l’ère d’internet, les archives sont impitoyables : elles rappellent ce que les élus préféreraient effacer. Résultat : la politique ressemble de plus en plus à un théâtre d’ombres où seules les pancartes changent. Hier « piétons », aujourd’hui « automobiles ». Demain ? On improvisera.

Ce qui s’évapore ainsi, ce n’est pas seulement la cohérence, mais la crédibilité. Car les électeurs ne se scandalisent pas d’une erreur, mais d’une absence de constance. Et l’impression laissée est celle d’un double langage permanent, où l’intérêt du moment efface sans vergogne la parole donnée hier.

On imagine sans peine Guareschi croquant la scène : Peppone-Rocco, écharpe tricolore en bandoulière, ordonnant de rouvrir l’Arc aux voitures, sous le regard ironique d’un Don Camillo qui murmure : « Camarade, n’avions-nous pas dit le contraire ? ». Et, du haut du crucifix, un Christ désabusé glissant : « Contre-ordre, camarades : mais les citoyens ne se manipulent pas comme des automobiles ».

La satire aurait fait sourire. La réalité, elle, inquiète. Car lorsque même les personnages de fiction paraissent plus cohérents que les responsables politiques en chair et en os, c’est bien la confiance démocratique qui se trouve piétonnisée à sens unique : interdite de passage.