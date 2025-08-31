 / ATTUALITÀ

Velina Rossonera e Arcobaleno

Le Betoneghe parlano: oroscopo politico di settembre

Settembre, mese di urne e illusioni. Mese in cui i candidati si travestono da agnelli e molti, una volta eletti, si rivelano lupi affamati di poltrone. È il tempo dei voltagabbana e dei traditori elettorali, quelli che promettono le stelle e poi cambiano partito alla velocità di Mercurio retrogrado. E noi, Sentinelle del Tombino, ci divertiamo a leggere i loro destini scritti nelle fogne dello zodiaco.

Ariete
Impeto e corna abbassate. Promettono rivoluzioni ma finiranno a negoziare assessorati come pecorelle smarrite.

Taureau
Testardi, sì… ma testardi nel cambiare casacca appena odono tintinnare contributi e gettoni. I veri bovini del trasformismo.

Gémeaux
Doppia faccia di professione. In campagna elettorale sorridono, in Consiglio regionale pugnalano. Da tenere lontano come un raffreddore.

Cancer
Si presentano come custodi della tradizione e della famiglia, poi migrano al gruppo misto come i granchi di mare.

Lion
Amanti del palcoscenico, si credono re della politica. Ma dopo l’elezione, scoprono di essere solo gattini in cerca di carezze di maggioranza.

Vierge
Precisi nel promettere liste trasparenti, poi sfuggono ai controlli come i contabili di Tangentopoli.

Balance
Equilibrati? Macché. Si barcamenano tra due alleati per non perdere poltrona, oscillando come bilance truccate al mercato rionale.

Scorpion
Vendicativi, sottili, velenosi. In campagna elettorale pungono gli avversari, poi pungono pure i loro stessi elettori.

Sagittaire
Freccia puntata verso il futuro… peccato che la direzione la scelga il partito che offre di più. Robin Hood al contrario.

Capricorne
Scalatori implacabili, ma della montagna del potere. Attenti: più salgono, più facile che precipitino.

Verseau
Innovatori a parole, voltagabbana di fatto. Portano l’acqua al mulino del primo alleato utile.

Poissons
In campagna elettorale sembrano candidati “puri come pesciolini di torrente”. Una volta eletti, nuotano in ogni acquario che gli assicuri ossigeno politico.

Cari candidati, fate pure i vostri giochetti da prestigiatori: promettete un partito e ve ne infilate un altro in tasca, fate finta di avere un cuore e invece vi batte solo il portafoglio. Ma ricordate: i vostri tradimenti non finiscono mai nel dimenticatoio. Le Sentinelle del Tombino vi osservano, e il tombino, prima o poi, si apre sotto i piedi di chi giura fedeltà e poi scappa con l’anello.

Firmato Le Sentinelle del Tombino – allias Le Betoneghe

