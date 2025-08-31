Velina Rossonera e Arcobaleno

Settembre, mese di urne e illusioni. Mese in cui i candidati si travestono da agnelli e molti, una volta eletti, si rivelano lupi affamati di poltrone. È il tempo dei voltagabbana e dei traditori elettorali, quelli che promettono le stelle e poi cambiano partito alla velocità di Mercurio retrogrado. E noi, Sentinelle del Tombino, ci divertiamo a leggere i loro destini scritti nelle fogne dello zodiaco.

♈ Ariete

Impeto e corna abbassate. Promettono rivoluzioni ma finiranno a negoziare assessorati come pecorelle smarrite.

♉ Taureau

Testardi, sì… ma testardi nel cambiare casacca appena odono tintinnare contributi e gettoni. I veri bovini del trasformismo.

♊ Gémeaux

Doppia faccia di professione. In campagna elettorale sorridono, in Consiglio regionale pugnalano. Da tenere lontano come un raffreddore.

♋ Cancer

Si presentano come custodi della tradizione e della famiglia, poi migrano al gruppo misto come i granchi di mare.

♌ Lion

Amanti del palcoscenico, si credono re della politica. Ma dopo l’elezione, scoprono di essere solo gattini in cerca di carezze di maggioranza.

♍ Vierge

Precisi nel promettere liste trasparenti, poi sfuggono ai controlli come i contabili di Tangentopoli.

♎ Balance

Equilibrati? Macché. Si barcamenano tra due alleati per non perdere poltrona, oscillando come bilance truccate al mercato rionale.

♏ Scorpion

Vendicativi, sottili, velenosi. In campagna elettorale pungono gli avversari, poi pungono pure i loro stessi elettori.

♐ Sagittaire

Freccia puntata verso il futuro… peccato che la direzione la scelga il partito che offre di più. Robin Hood al contrario.

♑ Capricorne

Scalatori implacabili, ma della montagna del potere. Attenti: più salgono, più facile che precipitino.

♒ Verseau

Innovatori a parole, voltagabbana di fatto. Portano l’acqua al mulino del primo alleato utile.

♓ Poissons

In campagna elettorale sembrano candidati “puri come pesciolini di torrente”. Una volta eletti, nuotano in ogni acquario che gli assicuri ossigeno politico.

Cari candidati, fate pure i vostri giochetti da prestigiatori: promettete un partito e ve ne infilate un altro in tasca, fate finta di avere un cuore e invece vi batte solo il portafoglio. Ma ricordate: i vostri tradimenti non finiscono mai nel dimenticatoio. Le Sentinelle del Tombino vi osservano, e il tombino, prima o poi, si apre sotto i piedi di chi giura fedeltà e poi scappa con l’anello.