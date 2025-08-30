GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Sono stati individuati i comuni delle sedi di Polo di scrutinio e il numero degli uffici di scrutinio per singolo Polo, per lo spoglio delle schede votate in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta. I Poli saranno i seguenti: Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc (sede La Salle); Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis (sede Aymavilles); Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin (sede Valpelline); Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius (sede Pollein); Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin (sede Saint-Vincent); Unité des Communes valdôtaines Evançon (sede Verrès); Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose e Walser (sede Pont-Saint-Martin), Aosta.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il rinnovo della convenzione tra la Regione – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, e l’Università degli studi di Genova – Dipartimento di matematica, per un’attività di formazione e ricerca definita dal gruppo “Edumath Vallée”.

Le Gouvernement régional a approuvé l’organisation, pour l’année scolaire 2025/2026, de la 64ème édition du concours de patois « Abbé Jean-Baptiste Cerlogne », destiné aux écoles. La journée de clôture du Concours aura lieu dans la Commune de Saint-Vincent.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Sono state approvate le modalità di trasferimento dei contributi straordinari al Comune di Aosta per il finanziamento degli interventi di investimento. In particolare, la somma di 9 milioni e 750 mila euro è finalizzata alla realizzazione di: lavori di pavimentazione della rete viaria; riqualificazione di via Sant’Orso e piazzetta della collegiata dei Santi Pietro e Orso; completamento della struttura per persone anziane non autosufficienti e poliambulatorio di via Brocherel.

Approvato anche il trasferimento del contributo straordinario all’ARER (2 milioni di euro) per l’adeguamento e la riqualificazione di alloggi sfitti da rendere assegnabili.

Definiti i contributi straordinari ai Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Torgnon, Saint-Nicolas, Saint-Pierre e Fénis per aree di sosta e interventi di viabilità.

Concessi contributi ai Comuni di Châtillon e Saint-Vincent per infrastrutture sportive di interesse regionale: interventi sul campo sportivo “E. Brunod” e sullo stadio comunale “P.G. Perucca”.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Approvato il Piano regionale per l’utilizzazione e la diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), con sistema informatico di telecontrollo e una campagna informativa per studenti e personale delle scuole secondarie di secondo grado, attiva dal 2025/2026.

Stabiliti i criteri per un contributo 2025 al “Coordinamento solidarietà Valle d’Aosta”, in considerazione dell’attività di supporto a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Approvata l’istruttoria pubblica per la concessione dei contributi 2025/2028 destinati a progetti a favore di persone in situazione di povertà ed esclusione sociale, garantendo servizi, attività e livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS).

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Approvata la compartecipazione della Regione alle spese sostenute dal Comune di La Thuile per l’istituzione di un servizio di trasporto a chiamata per l’anno scolastico 2025/2026, con collegamento diretto Courmayeur/La Thuile per l’Istituzione scolastica “Valdigne Mont-Blanc”.