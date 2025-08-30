Pellegrinaggio a Lourdes, la Petite Patrie in cammino con Maria

Non è stao solo un viaggio, è un abbraccio. Da lunedì a oggi, i 170 pellegrini valdostani che hanno raggiunto Lourdes con il Vescovo Franco Lovignana hanno camminato insieme come comunità, portando nel cuore le proprie fatiche e le proprie speranze. Accanto ai malati, sostenuti da dame e barellieri dell’Oftal, con medici, infermieri, sacerdoti e volontari, la Valle d’Aosta ha vissuto ancora una volta l’esperienza di fede e fraternità che trasforma il santuario mariano in una casa aperta a tutti.

Il tema scelto quest’anno, “Con Maria, Pellegrini di Speranza 2025”, ha guidato un programma intenso fatto di momenti di preghiera, riflessione e celebrazioni, vissuti nella cornice unica del santuario ai piedi dei Pirenei. Lourdes, da sempre meta di guarigione interiore oltre che fisica, ha rappresentato ancora una volta per i valdostani un approdo di consolazione, di rinnovata fiducia e di fraternità.

Il pellegrinaggio, che ogni estate raccoglie fedeli da tutte le diocesi italiane, mantiene un valore particolare per la Chiesa valdostana: non solo occasione di vicinanza ai malati – cuore della missione dell’Oftal – ma anche esperienza comunitaria che unisce generazioni diverse, dai più giovani volontari fino agli anziani che trovano in Lourdes un conforto spirituale.

La tradizionale foto di gruppo scattata nell’esplanade della Basilica di Nostra Signora del Rosario resta a testimonianza di questa edizione 2025, come memoria di un cammino che non si esaurisce con il rientro ad Aosta, ma che invita i pellegrini a diventare portatori di speranza nelle proprie famiglie e comunità.

In tempi di crisi e smarrimento collettivo, il pellegrinaggio a Lourdes non è soltanto un rito consolatorio, ma un segnale di resilienza e di ricerca di senso. È il cuore di una fede popolare che resiste, che si rinnova e che continua a trovare forza nella condivisione. La Valle d’Aosta, con il suo gruppo di pellegrini, lo conferma anche quest’anno: partire insieme, tornare insieme, e con Maria, provare a tenere accesa la fiammella della speranza.