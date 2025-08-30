ÉVANGILE DE DIMANCHE: MON AMI, AVANCE PLUS HAUT: JÉSUS PURIFIE NOS ASPIRATIONS

Jésus, après l'image de la porte étroite, nous indique aujourd'hui la voie de l'humilité comme condition de mériter la première place dans son Royaume. Il nous invite à imiter son exemple, lui qui est "doux et humble de coeur"(Mt11). Jésus est le Fils de Dieu qui a choisi la dernière place par son incarnation. Il a pris la condition de l'esclave, il a porté la croix, il est mort et Dieu l'a ressuscité " pour nous les hommes et pour notre salut". Il a avancé plus haut par son ascension. Qui écoute sa parole et la met en pratique reçoit cette invitation réservée aux serviteurs fidèles: "Mon ami, avance plus haut".

Pourquoi les invités choisissaient-ils la première place? Jésus est-il contre nos ambitions et nos aspirations?

Toutes les lectures de ce dimanche convergent toutes sur l'humilité comme condition d'avancer plus haut.

1. L'ASPIRATION À LA PREMIÈRE PLACE NOUS GUÊTE TOUS.

Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous et pour nous. Il accepte volontier notre invitation, mais c'est lui-même qui nous donne l'essentiel qui nous manque. L'évangéliste Luc raconte: "Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas". D'un coup, il s'étonne du comportement des convives qui se précipitent pour choisir les premières places. Cette course aux honneurs et aux considérations sociales pour se faire voir, nous guêtent tous. (...)

2. JÉSUS PURIFIE ET ORIENTE NOS ASPIRATIONS.

Comme nous venons de le constater, l'aspiration fait partie de ce qui nous constitue. Le danger qui nous guête dénoncé par Jésus, est plutôt le soin accordé au paraître qu'à l'être. (...)

3. LA LOI DE LA PESANTEUR ET DE LA GRÂCE.

Toutes les lectures de ce dimanche présentent des oppositions qu'on peut appeler même de guerre entre la loi de la pesanteur et celle de la grâce. Le champ de bataille est en nous. (...)

4. PRIÈRE POUR LA PURIFICATION DE NOS ASPIRATIONS

Seigneur, sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire de bon, de juste et de vrai. Sans ta lumière, nous sommes gouvernés par la loi de la nécessité et nous sommes prisoniers dans la caverne de la médiocrité. (...)

Bon dimanche, frères et sœurs.

Paix et joie dans nos cœurs et dans le monde.

Ton frère, Abbé Ferdinand Nindorera