La Valle d’Aosta può movimentare latte e formaggi crudi da zona di sorveglianza

Il Governo regionale comunica che oggi, venerdì 29 agosto 2025, le Direzioni Generali dell’Igiene e della Sicurezza Alimentare e della Salute Animale del Ministero della Salute, con il supporto tecnico-scientifico del CeSME (Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche), hanno disposto una deroga all’applicazione del Regolamento UE 2020/687.

Grazie a questa deroga, la Valle d’Aosta potrà movimentare e utilizzare latte e prodotti a latte crudo, anche se provenienti da allevamenti situati in zona di sorveglianza, istituita per prevenire la diffusione della dermatite nodulare contagiosa, presente oltre confine in Savoia e Alta Savoia.

Il provvedimento rimuove quindi il blocco preventivo sulla movimentazione del latte e dei formaggi crudi, pur ribadendo che non c’è alcun rischio per la salute umana. Il latte può ora essere destinato a impianti di trasformazione per la produzione di Fontina DOP e Toma, con stagionatura minima di 60 giorni. Le forme intere possono completare la stagionatura in più stabilimenti, purché situati sul territorio regionale.

La deroga arriva a seguito di costanti interlocuzioni tra l’Unità Centrale di Crisi, il Governo regionale, il Ministero della Salute e il CeSME, con il coinvolgimento del settore lattiero-caseario. Fondamentale per l’ok ministeriale è stato il successo del piano vaccinale obbligatorio contro la dermatite nodulare contagiosa, che ha raggiunto circa l’82% della copertura vaccinale regionale in meno di venti giorni.

L’assenza di focolai e l’efficace copertura vaccinale hanno permesso al CeSME e alle Direzioni Generali del Ministero di attestare l’assenza di rischi sanitari nella produzione di formaggi a latte crudo valdostani.

Il Governo regionale esprime soddisfazione per il risultato, sottolineando l’efficacia della vaccinazione non solo per la salvaguardia del patrimonio zootecnico, ma anche per garantire interlocuzioni continue con il Ministero della Salute e richiedere deroghe specifiche. Dal punto di vista della qualità e sicurezza, le Fontine prodotte in zona di sorveglianza sono identiche a quelle prodotte nel resto del territorio valdostano.