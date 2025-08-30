Festival del Disegno Fabriano 2025: colori e creatività tra i vigneti di Almese

Dal 13 settembre al 12 ottobre torna in tutta Italia il Festival del Disegno Fabriano 2025, che da dieci anni promuove il foglio bianco come strumento di libertà e creatività. L’iniziativa, sostenuta dalle storiche Cartiere Fabriano, coinvolge adulti e ragazzi con l’obiettivo di ricordare che “nessuno deve credere di non saper disegnare”.

Domenica 14 settembre sarà la volta di Almese (TO), con un evento speciale organizzato dall’Associazione Culturale Maestro Giuseppe Gilli, in collaborazione con Fabriano e con PatriziaArtemisiaArtist. La cornice è unica: la Società Agricola Agriforest, in Borgata Morando, dove si coltiva il Baratuciat, vitigno autoctono della bassa Valle di Susa salvato dalla passione del viticoltore Giuliano Bosio. “Chi produce e vende vino, non vende un’etichetta, ma un contenuto: nella bottiglia sono racchiusi il territorio e l’uomo”, sottolinea Bosio, già sindaco di Almese.

La giornata prevede laboratori creativi dedicati ai più giovani, che verranno accolti con un piccolo cestino per raccogliere foglie lungo i filari, da trasformare poi in opere d’arte. I partecipanti realizzeranno collage alla Matisse, stencil in stile Banksy e composizioni ispirate alle texture naturali di vite, ulivo e fiori campestri.

Al termine, ogni ragazzo porterà con sé un ricordo unico: un disegno, un collage o una piccola raccolta di frutti e foglie, memoria personale di un’esperienza che unisce arte e natura.

L’evento si inserisce nelle attività promosse dall’Associazione Culturale Maestro Giuseppe Gilli, che negli ultimi anni si è distinta con iniziative tra Piemonte e Liguria, come la presentazione del libro “Il Teatro della Gente” di Cristiano Cremonini a Villa Nobel di Sanremo.

Il programma proseguirà con “TeatrArte” alla Villa Romana di Almese per le Giornate Europee del Patrimonio (27 settembre) e con i laboratori creativi “La macchinina che non c’è” al Museo dell’Automobile di Torino in ottobre, sempre nell’ambito del Festival del Disegno Fabriano.

Per informazioni e prenotazioni: fabriano.com/festival-del-disegno – www.baratuciat.com – Tel. 338 8076222 / 331 1205382.