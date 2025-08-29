Politique ectoplasme

Il corpo politico autonomista e progressista valdostano sembra ormai un ectoplasma: visibile solo in rare occasioni, senza sostanza reale, incapace di indicare due candidati sindaco e vicesindaco capaci di leggere la città. I partiti giocano a veti incrociati, i consiglieri manovrano dietro le quinte e la politica abdica alla tecnocrazia. Il risultato? Esperienza amministrativa sì, ma paura di assumersi responsabilità, mentre chi osa, come Gianni Nuti, finisce giubilato.

Aosta sembra governata da uno spettro: visibile, presente, ma privo di sostanza politica reale. Il corpo autonomista e progressista, che dovrebbe incarnare autonomia e lungimiranza, si è trasformato in un ectoplasma: si muove, fluttua, ma non lascia tracce concrete nella città. Non è riuscito a individuare due candidature “nuove” per sindaco e vicesindaco: figure che avrebbero dovuto incarnare il tessuto sociale ed economico della Petite Patrie, dialogare con cittadini e imprese, portare idee oltre i corridoi del Palazzo.

Invece, tra veti incrociati degni di un gioco da tavolo mal progettato, ecco che i partiti hanno partorito un dirigente regionale di lungo corso e un’avvocatessa. Competenti, certo, ma finora incapaci di far vedere la loro visione politica, perché la politica vera – quella che richiede coraggio e responsabilità – fa paura. Sono destinati a navigare a vista, nelle mani dei consiglieri comunali, veri registi di equilibri interni, pronti a ribaltare ogni scelta con un sorriso benevolo o una parola mal calibrata.

E non è un caso che Gianni Nuti, il miglior sindaco degli ultimi lustri, sia stato messo da parte: non era un politico, non apparteneva a questo mondo di tatticismi e precauzioni, e dunque ha pagato con l’ostracismo. La politica ha scelto la sicurezza della tecnocrazia e della burocrazia: meglio un dirigente che firma protocolli che un sindaco che decide, meglio una carriera tranquilla che una scelta coraggiosa.

Il risultato è chiaro: i cittadini osservano, vedono nomi e competenze, ma non percepiscono sostanza politica, visione o passione. La città rischia di essere amministrata da chi sa piegare carte e regolamenti, ma non ha il coraggio di misurarsi con la vita reale dei quartieri, delle imprese, delle famiglie. Tra veti incrociati, calcoli di potere e paura di assumersi responsabilità, l’ectoplasma politico continua a galleggiare, mentre la città aspetta qualcuno che scelga, decida, osi.

Finché la politica resterà un ectoplasma, tra tecnocrazia e prudenza, chi ha visione resterà sempre ai margini, e chi osa distinguersi sarà giubilato, con la città che osserva e sospira: ma qualcuno deciderà mai davvero per Aosta, o continueremo a fluttuare nell’ombra dei consigli comunali?

Le corps politique autonomiste et progressiste valdôtain ressemble désormais à un ectoplasme : visible par moments, mais sans substance réelle, incapable de désigner deux candidats maire et adjoint capables de comprendre la ville. Les partis s’adonnent aux jeux de veto croisés, les conseillers manipulent en coulisses, et la politique abdique au profit de la technocratie. Le résultat ? Une expérience administrative oui, mais une peur de prendre des responsabilités, tandis que ceux qui osent, comme Gianni Nuti, finissent écartés.

Aoste semble gouvernée par un fantôme : on le voit, il est là, mais il manque de substance politique concrète. Le corps autonomiste et progressiste, censé incarner autonomie et vision, s’est transformé en ectoplasme : il flotte, se déplace, mais ne laisse aucune trace tangible dans la ville. Il n’a pas su proposer deux candidats « nouveaux » pour maire et adjoint, des profils capables de représenter la réalité sociale et économique de la Petite Patrie, de dialoguer avec citoyens et entrepreneurs, d’apporter des idées au-delà des couloirs du Palais.

À la place, entre veto croisés et calculs de pouvoir dignes d’un jeu de société mal ficelé, les partis ont choisi un dirigeant régional de longue date et une avocate. Compétents, certes, mais pour l’instant incapables de montrer leur vision politique, car la vraie politique – celle qui exige courage et responsabilité – fait peur. Ils seront à la merci des conseillers municipaux, véritables maîtres des équilibres internes, prêts à renverser toute décision d’un sourire ou d’une remarque subtile.

Il n’est pas surprenant que Gianni Nuti, le meilleur maire des dernières décennies, ait été écarté : il n’était pas un politique, il n’appartenait pas à ce monde de tactiques et de précautions, et il en a payé le prix. La politique a choisi la sécurité de la technocratie et de la bureaucratie : mieux vaut un fonctionnaire qui signe des protocoles qu’un maire qui décide, mieux vaut une carrière tranquille qu’un choix courageux.

Le résultat est clair : les citoyens observent, voient des noms et des compétences, mais ne perçoivent ni substance politique, ni vision, ni passion. La ville risque d’être administrée par ceux qui savent plier les règles mais n’osent pas affronter la vie réelle des quartiers, des entreprises et des familles. Entre veto croisés, calculs de pouvoir et peur de prendre des responsabilités, l’ectoplasme politique continue de flotter, tandis que la ville attend que quelqu’un choisisse, décide et ose.

Tant que la politique restera un ectoplasme, entre technocratie et prudence, ceux qui ont une vision resteront en marge, et ceux qui osent se distinguer seront écartés, laissant la ville observer et soupirer : quelqu’un décidera-t-il enfin pour Aoste, ou continuerons-nous à flotter dans l’ombre des conseils municipaux ?