Verme mangia carne, aumentano i casi in Messico

(Adnkronos) - In Messico aumentano fra gli animali i casi di verme mangia carne del Nuovo Mondo, il parassita che ha sollevato preoccupazioni negli Stati Uniti dopo che nel Maryland è stato rilevato anche un raro caso umano, una persona rientrata negli Usa da El Salvador. Secondo i dati del governo messicano, riporta la 'Bbc' online, il numero di animali infestati dal Nws, è cresciuto del 53% in quattro settimane fino a metà agosto.

Chi colpisce il verme mangia carne

Sebbene le infestazioni causate dalle larve carnivore colpiscano principalmente i bovini, le autorità del Paese hanno registrato casi anche in cani, cavalli, pecore. Ed anche negli esseri umani. Secondo i media locali, decine di persone sono state curate per l'infestazione negli ospedali degli stati meridionali Campeche e Chiapas.

L'infestazione è provocata da mosche che depongono le uova generalmente su ferite aperte. Le uova si schiudono e le larve si insinuano nella lesione. Il Nws è stato dichiarato eradicato negli Stati Uniti nel 1966, dopo che furono liberate mosche sterili per interrompere il ciclo riproduttivo degli insetti; l'esempio è stato seguito anche in Messico nel 1991. Nel novembre del 20024 però è stato riportato di nuovo un caso e da lì in poi i numeri sono gradualmente cresciuti.

Rari i casi mortali negli esseri umani

Le autorità sanitarie avvertono che, sebbene i casi mortali negli esseri umani siano rari, le persone con problemi di salute preesistenti e gli anziani dovrebbero prestare particolare attenzione. E' successo per esempio, come riportato dal ministero della Salute messicano, che una donna di 86 anni è morta a luglio nello stato di Campeche per un cancro alla pelle, aggravato da un'infestazione di larve.