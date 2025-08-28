Service de logements pour les étudiants et étudiantes de l’Université de la Vallée d’Aoste

Pour l’année académique 2025/2026, l’Université de la Vallée d’Aoste offre aux étudiants et étudiantes régulièrement inscrits ainsi qu’à ceux et celles souhaitant s’inscrire, la possibilité de postuler pour l’attribution d’un logement dans une structure située à Aoste, à moins de 3 kilomètres du pôle universitaire de la Via Monte Vodice.

La demande d’attribution pourra être déposée à partir du lundi 1er septembre, dès 15h00, via un formulaire en ligne disponible sur le site www.univda.it. Les logements seront attribués selon l’ordre chronologique de réception des candidatures, jusqu’à épuisement des places disponibles.

Les chambres de l’immeuble, toutes équipées d’une salle de bain privée, sont au nombre d’une trentaine, dont deux adaptées aux personnes en situation de handicap. Le bâtiment dispose également de quelques espaces communs : une salle d’étude, un local buanderie et une cuisine. Sont en outre prévus les services suivants : nettoyage des espaces communs, sécurité grâce à la vidéosurveillance et à la surveillance nocturne, connexion Internet, et possibilité d’utiliser le lave-linge et le sèche-linge en commun.

Pour plus d’informations, il est possible de consulter l’appel à candidatures publié sur le site www.univda.it ou de contacter le Bureau du Droit aux études et le Secrétariat des étudiants à l’adresse e-mail : studentato@univda.it.