RUBRICA ELETTORALE: GLI APPUNTAMENTI SEGNALATI DALLE LISTE

FORZA ITALIA: Giovedì 28 agosto p.v., alle ore 18 nella sala conferenze dell'HB Hotel di via Malherbes 18/A, ad Aosta, è in programma l'incontro pubblico dal titolo 'Politica estera: quali opportunità per la Valle d'Aosta?'.

A moderare la serata sarà Gian Paolo Meneghini, dirigente del Parlamento Europeo: a intervenire saranno Emily Rini, nella sua qualità di consigliere del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e la Sottosegretaria di Stato per gli Esteri e la Cooperazione internazionale, Maria Tripodi, con delega alle questioni relative alla ricerca e all'innovazione e alle attività internazionali delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti locali.

AVS – Rete Civica: Sabato 30 agosto - ore 16 Chambave - Salone dell'Espace Lin Colliard Seminario sulle priorità programmatiche

Lunedì 1° settembre - ore 10 Aosta - Bar Villettaz Conferenza stampa su legge elettorale

Giovedì 4 settembre - ore 21 Donnas Apertura ufficiale campagna elettorale

LEGA VALLEE D’AOSTE Giovedì 28 agosto alle ore 18.30 presso la sala comunale del Villair di Quart incontro con la popolazione; ore 21 presso la sala comunale del Comune di Gignod incontro con la popolazione.

● Venerdì 29 agosto alle 18.30 presso il bar West Road di Ayas incontro con la popolazione; alle 21 presso la pizzeria New York di Pont-Saint-Martin incontro con la popolazione.

● Sabato 30 agosto alle ore 18.30 presso il salone Arly di La Thuile incontro con la popolazione; alle 21 presso il bar Le Bistrot Le Géant di Courmayeur incontro con la popolazione.

● Domenica 31 agosto alle 18.30 presso la sala della biblioteca di Aymavilles incontro con la popolazione; alle 21 presso il bar Assist di Charvensod incontro con la popolazione.

● Lunedì 1° settembre dalle ore 9 alle ore 12 gazebo in piazza del mercato a Châtillon;

● Giovedì 4 settembre dalle 9 alle 12 gazebo a Morgex in piazza del mercato; alle ore 18.30 presso l’hotel Chalet du Lys di Gressoney-la-Trinité incontro con la popolazione; ore 21 presso il salone Bonomi di Verrès incontro con la popolazione.

● Venerdì 5 settembre alle ore 21 presso la sala comunale del Comune di Cogne incontro con la popolazione.

● Sabato 6 settembre alle ore 18.30 presso la sala dell’Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta avrà luogo l’evento “Più sicuri, più liberi” alla presenza di Gianni Tonelli, responsabile del Dipartimento sicurezza della Lega Salvini Premier e dell’On. Igor Iezzi.

Valle d’Aosta Aperta Martedì 2 settembre, alle ore 20.45, presso la sala conferenze dell’Omama hotel, in via Torino 14, prenderà ufficialmente il via la campagna elettorale di Valle d’Aosta Aperta per le elezioni comunali di Aosta.

Per l’occasione sarà presente Pippo Civati, politico, scrittore ed ex deputato della Repubblica.

venerdì 5 settembre, alle ore 20.45, presso il salone Bonomi, in via Caduti della Libertà apertura campagna elettorale regionale

