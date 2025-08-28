RUBRICA ELETTORALE: GLI APPUNTAMENTI SEGNALATI DALLE LISTE

Union Valdôtaine

LEGA VALLEE D’AOSTE

Sabato 20 settembre alle 18 presso la sala comunale di Saint-Pierre incontro con la popolazione; alle 21 a Valgrisenche presso la sala polivalente del Vieux Quartier incontro con la popolazione. Partecipa agli incontri il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli.

Lunedì 22 settembre alle ore 11.30 presso l’Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta il vice Premier Matteo Salvini incontra i candidati della Lega Vallée d’Aoste.

Martedì 23 settembre gazebo ad Aosta, in piazza Porta Pretoria dalle 9 alle 13.

Mercoledì 24 settembre alle 18 presso la sala comunale di Montjovet incontro con la popolazione.

Giovedì 25 settembre ad Aosta in piazza Roncas comizio di chiusura della campagna elettorale con il vice Segretario federale Roberto Vannacci.

Venerdì 26 settembre alle 18 presso il Cocktail bar di Chatillon incontro con la popolazione; ore 21 presso l’Hotel Tourist di Valtournenche incontro con la popolazione.

Valle d’Aosta Futura

· Venerdì 19 a Saint-Pierre, ore 20.30 sala consiglio

· Venerdì 19 ad Antey, ore 20.30 salone della biblioteca

· Lunedì 22 a Sarre, ore 20.30 salone polivalente

· Martedì 23 a Gignod, ore 20.00 salone polivalente

Incontro finale

Giovedì 25 a Fénis ore 20.30 Tzanté de Bouva

Autonomisti di Centro:

- Lunedì 15 settembre, ore 18 – Champoluc (Sans Souci / Birreria Brasserie,

Route Ramey, 10)

- Lunedì 15 settembre, ore 21 – Saint-Christophe (Sala Biblioteca comunale,

Loc. La Cure)

- Mercoledì 17 settembre, ore 18 – Villeneuve (Café Restaurant Le Barmé,

Via Pierino Chanoux, 27)

- Giovedì 18 settembre, ore 18 – Morgex (Biker’s Pub, Rue du Mont Blanc,

69A)

- Venerdì 19 settembre, ore 18 – Chambave (Bar Custoza, Rue Emile

Chanoux, 39)

- Venerdì 19 settembre, ore 21 – Pont-Saint-Martin (saletta Boulodrome,

Rue Schigliatta 21)

- Sabato 20 settembre, ore 18 – Nus (Maison Rosset, Passaggio Rosset, 1)

- Sabato 20 settembre, ore 20,30 – Valpelline (Sala polifunzionale Ex

Centralina, Frazione le Cumet)

- Domenica 21 settembre, ore 20,30 – Courmayeur (Auditorium scuole

elementari, Viale Monte Bianco, 41)

- Lunedì 22 settembre, ore 21 – Verrès (Salone Bonomi, Piazzale Europa)

- Mercoledì 24 settembre, ore 18,30 Valtournenche (Hotel Tourist, via

Roma 32)

- Giovedì 25 settembre, ore 21 – Aosta (Théâtre de la Ville) – Comizio di

chiusura

- Venerdì 26 settembre, ore 18 – Saint-Oyen (Le Danger, Rue De Flassin, 15)

Insieme Ensemble Forza Italia-La Renaissance Valdôtaine'

Elezioni regionali: lista 'Insieme Ensemble Forza Italia-La Renaissance Valdôtaine'

- sabato 20 settembre, Aosta: alle 16.15 il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, fa visita al gazebo di Forza Italia in Place des Franchises, per poi proseguire verso il Cinéma Théatre de la Ville, dove alle 17 si terrà un evento politico-elettorale con focus sulla Riforma della Giustizia con l'intervento del Professor Avvocato Renato Marini;

- domenica 21 settembre, Cogne: dalle 9 alle 18 gazebo in piazza E. Chanoux;

- domenica 21 settembre, St-Vincent: alle 10.30 nella sala conferenze delle Terme di Saint-Vincent il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, partecipa all'incontro pubblico dal titolo 'Il ruolo delle rinnovabili nella transizione energetica in Valle d'Aosta';

- lunedì 22 settembre, Aosta: alle 12.30 il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, incontra gli associati di Confindustria Valle d'Aosta per parlare di impresa, ricerca e innovazione nella sede di Avenue Conseil des Commis;

- lunedì 22 settembre, Aosta: alle 17 nella Sala Italo Mus dell'Hostellerie du Cheval Blanc il Vice Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, partecipa all'incontro pubblico dal titolo 'Dalla separazione delle carriere alla riforma del CSM - La riforma della Giustizia di Forza Italia';

- venerdì 26 settembre, Aosta: alle 17 in piazza Roncas comizio di chiusura della campagna elettorale con la partecipazione del Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.

Elezioni comunali di Aosta: lista Forza Italia

- sabato 20 settembre, Aosta: dalle 14 alle 17 gazebo in Place des Franchises;

- martedì 23 settembre, Aosta: dalle 8.30 alle 13 gazebo al mercato cittadino;

- mercoledì 24 settembre, Aosta: dalle 15 alle 19.30 gazebo in piazza Porta Pretoria;

- giovedì 25 settembre, Aosta: dalle 15 alle 20 gazebo in Place des Franchises.

Partito Democratico con +Aosta e Partito socialista italiano, Pour l’Autonomie, Union Valdôtaine, Stella Alpina con Rassemblement Valdôtain e la lista civica Rev:

Martedì 23 settembre

Chiusura della campagna

elettorale di coalizione

Aosta, Pépinière d’Entreprises

18h30 abiamo scelto la Pépinière d’Entreprises di Aosta come luogo simbolico per la nostra chiusura non per caso, ma per convinzione.

La Pépinière è un luogo che accoglie idee, sostiene il coraggio di chi inizia, coltiva competenze, visioni e innovazione. È una fucina viva, dove nascono e si sviluppano progetti che parlano di futuro, radicati nel territorio ma aperti al mondo.

Proprio per questo, rappresenta al meglio il modello di amministrazione che vogliamo costruire per Aosta: un’amministrazione che ascolta, che coinvolge, che valorizza le energie locali e crea spazi reali di confronto permanente con cittadine, cittadini, imprese, giovani, realtà associative e culturali.

Vogliamo che questa città diventi una Pépinière civica, dove ogni voce possa essere ascoltata e ogni proposta presa sul serio. Vogliamo dare vita a tavoli permanenti di ascolto e condivisione, per fare delle scelte pubbliche qualcosa che nasce dal dialogo e non dalla distanza.

Una fucina oggi, per una fucina domani.

è da luoghi come questo che si accende il cambiamento.

Perché il cambiamento vero non nasce da un uomo solo al comando, ma da una squadra che lavora insieme, con competenza, responsabilità e visione.

L’uomo solo, se cade, non ha nessuno che lo aiuti a rialzarsi. In una squadra, invece, ci si sostiene a vicenda: si affrontano le difficoltà insieme e si cresce insieme.

Ed è solo così che si costruisce davvero il futuro.

Historia magistra vitæ.

ALLEANZA VERDI SINISTRA

· Venerdì 19 settembre, ore 21.00, Gressoney-Saint-Jean, Villa Margherita, Incontro territoriale

· Sabato 20 settembre, ore 18.00, Morgex, sala Gabencel, Chemin La Ruine 59, Incontro tematico. La Valle ha un'alleanza per la Valdigne. Sono quattro i grandi sì per la Valdigne e il territorio del Monte Bianco.

· Domenica 21 settembre, ore 18.00, Aosta, Hotel Bus, via Malherbes 18/A, Incontro tematico: Cosa ci promettono? Confronto tra i 9 programmi delle elezioni regionali

· Domenica 21 settembre, ore 21.00, Pont-Saint-Martin, sala SOMS, via E. Chanoux 133, Incontro territoriale

· Domenica 21 settembre, ore 21.00, Aosta, Hotel Bus, via Malherbes 18/A, Incontro tematico: Genere e generi. Femminismo, diritti lgbtqia+ e inclusione in Valle d'Aosta

· Lunedì 22 settembre, ore 17.30, Charvensod, Assist caffè presso centro sportivo, frazione Plan Felinaz 123, Incontro tematico: La nuova povertà

· Lunedì 22 settembre, ore 20.30, Villeneuve, sala comunale, piazza Emilio Chanoux 8, Incontro tematico: Educazione, scuola e università. La Valle pensa al futuro?

· Martedì 23 settembre, ore 18.00, Saint-Vincent, centro congressi comunale, via A. Vuillerminaz, 7, Incontro territoriale

· Martedì 23 settembre, ore 18.30, Aosta, Pizzeggiando, via Édouard Aubert 81, Aperitivo tra giovani per confrontarsi

· Mercoledì 24 settembre, ore 18.00, Aosta, biblioteca, viale Europa 5, Manifestazione di chiusura

· Giovedì 25 settembre, ore 18.00, Hône, sala polivalente, via Chanoux 89, Incontro territoriale

· Giovedì 25 settembre, ore 18.00, Sarre, sala consiglio comunale, località Tissoret 39, Incontro tematico: Il Terzo settore, una risorsa per le comunità e un alleato per la pubblica Amministrazione

Prossimi incontri comunali:

· Sabato 20 settembre, ore 16.30, Aosta, Bistrot Central, piazza Roncas 9, Incontro pubblico. Aosta pet friendly. Aosta più accogliente per chi ama e vive con gli animali

· Domenica 21 settembre, ore 16.00, Aosta, pizzeria Cæsar, via Elter 20, Merenda multiculturale

Elezioni comunali 2025 – Courmayeur -

La lista “Sìamo Courmayeur” invita i cittadini e gli operatori dell’informazione alla conferenza stampa di presentazione ufficiale della propria candidatura alle prossime elezioni comunali del 28 settembre 2025.