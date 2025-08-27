Le Diocesi di Torino e di Susa sono in lutto per la morte di mons. Cesare Nosiglia, che fu Arcivescovo di Torino dal 2010 al 2022 e Amministratore Apostolico di Susa dal 2019 al 2022.

La morte è avvenuta la notte del 27 agosto alle 2.15 presso l’Hospice Cottolengo di Chieri, dove Nosiglia era stato trasferito pochi giorni fa dall’Ospedale Gradenigo di Torino: era stato colpito da una malattia respiratoria, vissuta nel riserbo per suo forte e determinato desiderio.

I funerali saranno celebrati venerdì 29 alle 15.30 dal Cardinale Roberto Repole presso il Duomo di Torino. Nosiglia aveva 80 anni.

La notizia della sua scomparsa è stata annunciata con dolore dal cardinale Repole, attuale Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa: “ho potuto visitare Nosiglia fino all’ultimo giorno e accompagnarlo nella preghiera. Uno dei primi ricordi che affiorano in queste ore è lo stile del suo servizio alla Chiesa e alla città, uno stile instancabile: non si fermava mai, tanti lo ricordano così. Credo che Torino e Susa conserveranno memoria grata del suo desiderio di stare a fianco dei poveri e dei carcerati, dei migranti, dei lavoratori delle tante aziende in crisi: ha cercato di scuotere le coscienze e di mobilitare la solidarietà, penso che sia stato il suo dono più bello”.

Commosse parole di cordoglio sono arrivate anche da mons. Alfonso Badini Confalonieri, Vescovo emerito di Susa e predecessore di Nosiglia: “porto nel cuore il ricordo di un pastore buono e innamorato della Chiesa; Susa e la Valle lo ricorderanno con riconoscenza anche per aver posto le basi per l’avvicinamento alla Diocesi di Torino, un cammino di integrazione che è ormai in pieno svolgimento e che prosegue verso l’integrazione delle comunità cristiane”.

Biografia di mons. Cesare Nosiglia

Mons. Cesare Nosiglia nacque a Rossiglione, in provincia di Genova e diocesi di Acqui Terme, il 5 ottobre 1944. Si formò nei seminari di Acqui Terme e di Rivoli, venendo ordinato sacerdote il 29 giugno 1968. Successivamente proseguì gli studi di Teologia e Sacra Scrittura a Roma, presso la Pontificia Università Lateranense e il Pontificio Istituto Biblico.

Dal 1971 al 1991 lavorò nell’Ufficio Catechistico nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, prima come vicedirettore e poi come direttore. Il 14 settembre 1991, su nomina di Giovanni Paolo II, ricevette la consacrazione episcopale dal cardinale Camillo Ruini. In quell’occasione divenne vescovo ausiliare e, dal 1996, vicegerente della diocesi di Roma, con il titolo di arcivescovo ad personam. In quegli anni si occupò in particolare dei giovani, della scuola cattolica e dell’educazione, promuovendo anche un’attenzione concreta verso i più emarginati, come i senza tetto e i nomadi.

Nel 2000 fu posto al vertice del Comitato organizzatore del grande raduno per il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata. Tre anni dopo, nel 2003, venne trasferito alla diocesi di Vicenza, dove continuò a coltivare l’impegno con il mondo giovanile e con le opere di solidarietà.

Benedetto XVI lo nominò arcivescovo di Torino nel 2010, e vi fece ingresso il 21 novembre di quello stesso anno. Fin dall’inizio del suo episcopato emerse la sua forte sensibilità per i temi sociali, maturata fin da ragazzo, che lo portò a prendere posizioni pubbliche in momenti delicati della vita torinese e piemontese, specialmente negli anni del “lungo addio” della Fiat.

Nosiglia amava definirsi un vescovo di strada: visitò due volte tutte le comunità della diocesi e cercò il dialogo anche con realtà lontane dal mondo cattolico. Emblematica fu la sua immagine delle “due città”: quella benestante e garantita, e quella silenziosa e sempre più numerosa dei fragili e degli emarginati. A queste realtà dedicò grande attenzione pastorale, con iniziative come la Lettera del 2012 “Non stranieri ma concittadini e familiari di Dio”, indirizzata in particolare ai nomadi.

Un altro campo importante della sua azione fu la Sindone. Nel 2013 promosse la prima ostensione dedicata in modo speciale ai malati e ai sofferenti. Seguirono altre ostensioni, legate a momenti significativi come il Giubileo dei Giovani, l’incontro europeo delle comunità di Taizé e, nel 2020, l’ostensione straordinaria trasmessa in piena pandemia, vissuta come momento comune di preghiera per la città e la regione. Memorabile rimane l’ostensione del 2015, accompagnata dalla visita di papa Francesco, che a Torino incontrò i giovani, visitò Valdocco e celebrò la messa in piazza Vittorio.

Il suo magistero si mosse sempre lungo tre linee forti: i giovani, il mondo del lavoro e la Sindone. A queste unì una costante attenzione ai problemi concreti delle persone e alla riorganizzazione della vita ecclesiale, con l’accorpamento di parrocchie e la promozione della corresponsabilità comunitaria.