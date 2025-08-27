Fallimento FlyGo Voyager

Gli utenti che hanno acquistato biglietti aerei tramite FlyGo Voyager e non hanno potuto viaggiare, senza aver ricevuto alcun rimborso, possono presentare domanda di ammissione al passivo fallimentare entro il 22 settembre 2025, con la possibilità di recuperare in tutto o in parte le somme versate. L’entità dell’effettivo rimborso dipenderà dalla disponibilità finanziaria risultante dalla liquidazione.

Trattandosi di un procedimento transfrontaliero, da settimane abbiamo chiesto sia al Tribunale di Bucarest che all’Amministratore giudiziario informazioni dettagliate sulla procedura da adottare, ma siamo ancora in attesa di riscontri più precisi.

Al momento sappiamo che la procedura prevede l’invio di un’istanza formale al Tribunale di Bucarest, corredata dai seguenti documenti:

Documento d’identità

Prova del credito (es. conferma d’acquisto, ricevuta di pagamento, eventuali reclami già inviati)

Prova del pagamento della tassa giudiziaria prevista dall’ordinamento romeno

Dove inviare la documentazione

In formato cartaceo: presso la Cancelleria della VII Sezione Civile del Tribunale di Bucarest

In formato elettronico (PDF max 4 MB): via email all’indirizzo trb-insolventa@just.ro

È possibile consultare l’atto ufficiale sul portale del Tribunale di Bucarest al seguente link:

https://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000001205905&id_inst=3#citare%20prin%20publicitate

Continueremo a monitorare la situazione e forniremo aggiornamenti non appena disponibili.

Federconsumatori rimane a disposizione per informazioni e supporto.