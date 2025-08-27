Scoprire il Priorato di St. Pierre: un viaggio tra storia, spiritualità e cultura

Il Circolo Valdostano della Stampa rinnova il suo impegno culturale con un’iniziativa che unisce storia, spiritualità e approfondimento: sabato 20 settembre, a partire dalle ore 17.00, sarà possibile partecipare a un incontro conviviale che prevede la visita guidata del Priorato di St. Pierre – Casa di spiritualità in Valle d’Aosta. A condurre la visita saranno il Canonico Albino Linty Blanchet, Direttore del Priorato, e l’architetto Cristina De La Pierre, già Soprintendente ai Beni e alle Attività culturali della regione e membro del Consiglio direttivo del Circolo.

L’evento promette di essere molto più di una semplice passeggiata culturale: sarà un vero e proprio viaggio tra la storia della struttura, le attività svolte e la vita degli ospiti di ieri e di oggi. La competenza dei due esperti offrirà ai partecipanti una lezione di memoria e conoscenza, capace di arricchire mente e cuore, e di consolidare il ruolo del Circolo Valdostano della Stampa nella valorizzazione del patrimonio culturale valdostano.

Come sottolinea Mariagrazia Vacchina, Presidente del Circolo, “la nostra missione è far conoscere e apprezzare i gioielli della nostra Valle, spesso poco valorizzati. Iniziative come questa permettono di coniugare approfondimento storico, riflessione spirituale e convivialità, creando momenti di arricchimento per i soci e per tutta la comunità”.

Dopo la visita, la giornata proseguirà con la cena sociale prevista a partire dalle ore 19.30, un’occasione per condividere emozioni, impressioni e relazioni in un clima di amicizia e partecipazione.

Per partecipare, è possibile prenotare telefonando o inviando un messaggio alla Presidente Mariagrazia Vacchina al numero 335.7070016, confermando così la propria presenza a un evento che promette di essere, come sempre, un momento di valorizzazione e amore per la cultura valdostana.