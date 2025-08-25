Lega Nord Valle d’Aosta, presentate le liste per le regionali e le comunali

La Lega Nord Valle d’Aosta ha ufficializzato le proprie liste per le elezioni regionali e comunali di Aosta. L’annuncio è stato accompagnato da parole solenni e programmatiche, pronunciate alla presenza del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi e del deputato Andrea Crippa.

«La nostra idea è semplice e chiara: ridare valore alla nostra Autonomia, renderla uno strumento efficace al servizio della comunità valdostana», ha dichiarato la dirigenza, presentando il programma. Un documento che insiste sui temi cari al partito: sostegno a chi lavora, attenzione alle famiglie, supporto agli investimenti, sicurezza e libertà.

La lista regionale ripropone in blocco gli uscenti: Luca Distort, Raffaella Foudraz, Erik Lavy, Andrea Manfrin, Simone Perron e Paolo Sammaritani. A livello comunale, spiccano i nomi di Sylvie Spirli – capolista ad Aosta – e di Sergio Togni, entrambi consiglieri uscenti. Tra le novità figura Corrado Bellora, penalista aostano, chiamato a dare un tocco di competenza tecnica in un partito che punta ancora molto sulla riconoscibilità dei propri volti.

Il messaggio politico è chiaro: continuità. Ma proprio qui nasce il dubbio. La Lega parla di rilancio dell’Autonomia, eppure in questi anni al governo regionale non ha dato la sensazione di voler davvero “innovare” lo strumento, limitandosi spesso a cavalcare le polemiche e a praticare un’autonomia di slogan più che di contenuti. La rivendicazione di una Regione “giusta e solidale” stride con alcune prese di posizione passate, più inclini alla contrapposizione che al dialogo.

L’impressione è che la Lega valdostana punti soprattutto a consolidare il proprio zoccolo duro di elettori, senza osare una reale apertura né su temi nuovi, né su alleanze che potrebbero dare respiro più ampio al progetto autonomista. In una Valle che fatica a ritrovare una rotta chiara, il rischio è che la promessa di “ridare valore all’Autonomia” resti confinata a un titolo di programma, più che a una linea politica capace di incidere davvero.

CANDIDATI ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AOSTA DEL 28 SETTEMBRE 2025 LEGA VALLÉE D’AOSTE

“LA CITTÀ CHE MERITI”

1) Spirli Sylvie nata ad Aosta il 9 giugno 1990 Consigliere comunale ad Aosta,

si occupa di gestione delle risorse umane

2) Bionaz Ornella nata a Milano il 23 febbraio 1977 è coadiuvante familiare in

una impresa artigiana

3) Campo Simona nata ad Aosta il 1° agosto 1979 è insegnante e responsabile

della comunicazione per la Lega Vallée d’Aoste

4) Cera Gianni nato ad Aosta il 12 maggio 1961 è pensionato

5) Da Rin De Lorenzo Matteo nato ad Aosta il 18 settembre 1999 è bancario ed

è stato responsabile scuola nazionale per la Lega Giovani Vallée d’Aoste

6) Galvani Andrea nato a Torino l’11 febbraio 1976 è docente di economia

7) Grannonico Andrea nato ad Aosta il 26 luglio 1978 è un operatore

autostradale

8) Gullone Daniela nata ad Aosta il 12 ottobre 1974 è barista

9) Ilinca Maria-Raluca nata in Romania il 19 ottobre 1984 è commerciante ad

Aosta

10) Iseglio Paola in Amadio nata a Torino il 22 gennaio 1960 è pensionata

11) Jorioz Alberto nato ad Aosta il 17 maggio 1972 è avvocato

12) Lai Sandro è nato a Escalaplano (Sud Sardegna) il 23 marzo 1959 è

pensionato ed ex commerciante

13) Larosa Giovanni nato ad Aosta l’11 novembre 1983 è operatore tecnico e

volontario della Protezione Civile

14) Lazzaron Roberto nato ad Aosta il 13 dicembre 1963 è Responsabile sistemi

di gestione qualità e sicurezza e RSPP

15) Liviero Alessandro nato ad Aosta il 20 febbraio 1957 è un ricercatore storico

16) Macrì Elisa nata ad Aosta il 06 settembre 1985 è operatrice olistica

17) Marin Angelo nato ad Aosta l’11 aprile 1965 è un operaio

18) Mascaro Dora nata a Decollatura il 26 febbraio 1968 è addetta alla

distribuzione pasti

19) Piromalli Luis nato ad Aosta il 19 marzo 1975 è un autista

20) Santise Giovanna nata ad Aosta il 24 giugno 1987 è addetta alle pulizie

21) Scarpa Luca nato a Gela il 29 agosto 1975 è operatore scolastico

22) Siciliano Silvestro Michela nata a Cinquefrondi il 6 novembre 1988 è

operatore socio sanitario

23) Stanchi Alessandro nato a Padova il 24 febbraio 1977 è docente

universitario e libero professionista

24) Truppi Fabio nato a Brindisi il 28 marzo 1973 è appuntato della Guardia di

Finanza

25) Varetti Flavia nata ad Aosta il 16 giugno 1995 è imprenditore turistico e

responsabile della comunicazione di Lega Giovani Vallée d'Aoste

26) Zavattaro Davide nato ad Aosta il 3 giugno 1974 è autista

27) Zito Rocco nato a Polistena il 31 marzo 1981 è responsabile operativo per

una ditta di trasporti

CANDIDATI ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

DEL 28 SETTEMBRE 2025 LEGA VALLÉE D’AOSTE “LA VALLE D’AOSTA CHE MERITI”

1) Bellora Corrado nato ad Aosta il 21 settembre 1963 è avvocato

2) Bernardi Paolo nato a Cittiglio il 1° ottobre 1971 è imprenditore agricolo ed

ex tecnico di smaltimento rifiuti

3) Bich Marlène nata ad Aosta il 20 ottobre 1978 è caregiver familiare

4) Brunello Daniela in Zani nata ad Aosta il 7 marzo 1967 è interior design

5) Bruno Alessandro nato ad Aosta il 31 gennaio 1984 è imprenditore agricolo

6) Canetti Barbara nata a Napoli il 9 ottobre 1971 è operaia

7) Casareto Paolo nato a Genova il 18 luglio 1959 è analista finanziario

aziendale

8) Challancin Margaux nata ad Aosta il 15 dicembre 1980 è amministratore

delle risorse umane

9) Cipriani Alessandro nato a Livorno il 26 ottobre 1955 è medico libero

professionista ed ex Ufficiale Sanitario

10) Cout Piersandro nato ad Aosta il 23 agosto 1969 è imprenditore agricolo

11) D’Errico Beniamino nato a Cerignola il 14 marzo 1950 è medico dentista

12) Distort Luca nato ad Aosta il 2 luglio 1964 è Consigliere regionale ed

architetto

13) Dondeynaz Patrizia nata a New York il 14 novembre 1967 è insegnante

14) Fabris Paolo Daniele nato ad Aosta il 31 ottobre 1970 è imprenditore

turistico

15) Foudraz Raffaella in Jerusel nata ad Aosta il 23 febbraio 1968 è

Consigliere Regionale ed ex Amministratore Comune di Aymavilles (2005-

2020)

16) Girod Gloria nata ad Aosta il 4 luglio 1986 è operatrice di sostegno

17) Glarey Massimiliano nato ad Aosta l’11 novembre 1971 è imprenditore

agricolo e turistico

18) Guglielmino Teresa nata a Gassino Torinese il 19 giugno 1935 è

pensionata e militante storica della Lega Vallée d’Aoste

19) Herbet Giulia nata ad Aosta il 14 settembre 1973 è amministratore di

condominio

20) Lavy Erik nato ad Aosta il 3 maggio 1995 est Conseiller régional et éleveur

21) Manfrin Andrea Fabrizio nato ad Aosta il 16 ottobre 1983 è Consigliere

regionale e giornalista

22) Maquignaz Daniele Alessandro nato a Valtournenche il 14 giugno 1954 è

pensionato, maestro di sci ed ex tecnico elicotterista

23) Matteotti Andrea nato ad Aosta il 9 ottobre 1987 è imprenditore turistico

24) Nicod Erja nata ad Aosta il 13 giugno 2001 è musicista e vice Coordinatore

Lega Giovani Vallée d’Aoste

25) Obert Franco nato ad Aosta il 18 aprile 1967 è albergatore

26) Pagan Manuele nato a Venezia il 16 agosto 1968 è tipografo

27) Peccoz Paolo Davide nato a Ivrea il 18 luglio 1966 è un ex operatore

turistico

28) Pellissier Paul nato ad Aosta il 30 luglio 1972 è assistente tecnico al

commercio nel settore delle rinnovabili ed è uno sportivo

29) Perron Simone nato ad Aosta il 10 dicembre 1979 è Consigliere regionale e

insegnante

30) Presa Oriana nata ad Aosta il 6 marzo 1963 è imprenditore

31) Sammaritani Paolo nato ad Aosta il 19 luglio 1959 è vice Presidente del

Consiglio Regionale e avvocato

32) Spirli Sylvie nata ad Aosta il 9 giugno 1990 è Consigliere comunale ad

Aosta e account manager risorse umane

33) Territo Paolina detta Paola nata ad Aosta il 22 aprile 1982 è titolare di un

salone di acconciatura e formatrice

34) Togni Sergio Roberto nato ad Aosta il 18 agosto 1968 è Consigliere

comunale ad Aosta ed architetto

35) Vallet Rudy nato a Valtournenche il 21 gennaio 1969 è albergatore e

cantante