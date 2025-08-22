Union Valdôtaine : une équipe renouvelée pour Aoste 2025
L’Union Valdôtaine présente sa liste pour les élections communales d’Aoste avec une équipe profondément renouvelée, composée de femmes et d’hommes qui incarnent les énergies vives de notre communauté. C’est une liste qui allie expérience administrative, passion et compétences professionnelles, avec un objectif clair : rendre à Aoste le rôle qui lui revient, celui d’une capitale alpine dynamique, accueillante, culturellement vivante et socialement solidaire.
Notre projet pour Aoste se tourne vers l’avenir grâce à la présence de nombreux jeunes visages, avec réalisme, cohérence et vision. L’équipe soutient avec détermination – au sein de la coalition autonomiste, populaire et démocratique – l’ingénieur Raffaele Rocco comme candidat à la mairie et l’avocate Valeria Fadda comme vice-maire.
Les candidates et candidats de l’Union Valdôtaine souhaitent se mettre au service de la communauté avec sérieux et dévouement, en relançant la ville à travers des politiques proches des citoyens : développement durable, soin des espaces urbains, attention aux familles, aux jeunes et aux aînés. Nous voulons une Aoste qui redevienne une fierté pour toutes et tous.
Liste des candidats de l’Union Valdôtaine aux élections communales d’Aoste 2025
1 – Bal Giuseppina dite Giusy, 55 ans, enseignante
2 – Broglio Domenico, 81 ans, conseiller communal
3 – Charbonnier Julien, 25 ans, agriculteur
4 – Cometto Corrado, 64 ans, ingénieur et assesseur communal
5 – Contoz Sylvie, 30 ans, agente littéraire et broker
6 – Coquillard Stefano, 59 ans, employé régional
7 – Davì Enrico, 39 ans, ouvrier
8 – Dosso Simone, 45 ans, employé bancaire
9 – Fapperdue Ilaria, 46 ans, fonctionnaire USL et détachée Savt
10 – Ferina Carlo, 79 ans, ancien dirigeant régional
11 – Fiori Paolo, 61 ans, ancien fonctionnaire Tim
12 – Fosson Marzia Arianna, 51 ans, infirmière
13 – Gheller Marco, 40 ans, cadre coopérative sociale et président Fondation Émile Chanoux
14 – Grivon Laura, 50 ans, enseignante
15 – Gullone Vincenzo dit Enzo, 54 ans, commerçant
16 – Hugonin Sylvie, 32 ans, employée et ancienne animatrice Jeunesse Valdôtaine
17 – Indelicato Valentina, 24 ans, entraîneuse de patinage
18 – Karafi Khadija, 30 ans, psychologue du travail
19 – Lombardo Fabio, 39 ans, commerçant
20 – Luberto Veronica, 35 ans, archéologue
21 – Martial Roland, 28 ans, profession libérale
22 – Meynet Velia Dhurata, 49 ans, gérante de structure d’accueil
23 – Rezzaro Andrea, 37 ans, responsable clientèle Alleanza Aosta
24 – Sapinet Alina, 53 ans, employée régionale et assesseure communale
25 – Varisella Pietro dit Pippo, 71 ans, conseiller communal
26 – Vierin Ettore, 70 ans, président ACI
27 – Zen Helga, 53 ans, infirmière et employée