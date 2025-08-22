Union Valdôtaine : une équipe renouvelée pour Aoste 2025

L’Union Valdôtaine présente sa liste pour les élections communales d’Aoste avec une équipe profondément renouvelée, composée de femmes et d’hommes qui incarnent les énergies vives de notre communauté. C’est une liste qui allie expérience administrative, passion et compétences professionnelles, avec un objectif clair : rendre à Aoste le rôle qui lui revient, celui d’une capitale alpine dynamique, accueillante, culturellement vivante et socialement solidaire.

Notre projet pour Aoste se tourne vers l’avenir grâce à la présence de nombreux jeunes visages, avec réalisme, cohérence et vision. L’équipe soutient avec détermination – au sein de la coalition autonomiste, populaire et démocratique – l’ingénieur Raffaele Rocco comme candidat à la mairie et l’avocate Valeria Fadda comme vice-maire.

Les candidates et candidats de l’Union Valdôtaine souhaitent se mettre au service de la communauté avec sérieux et dévouement, en relançant la ville à travers des politiques proches des citoyens : développement durable, soin des espaces urbains, attention aux familles, aux jeunes et aux aînés. Nous voulons une Aoste qui redevienne une fierté pour toutes et tous.

Liste des candidats de l’Union Valdôtaine aux élections communales d’Aoste 2025

1 – Bal Giuseppina dite Giusy, 55 ans, enseignante

2 – Broglio Domenico, 81 ans, conseiller communal

3 – Charbonnier Julien, 25 ans, agriculteur

4 – Cometto Corrado, 64 ans, ingénieur et assesseur communal

5 – Contoz Sylvie, 30 ans, agente littéraire et broker

6 – Coquillard Stefano, 59 ans, employé régional

7 – Davì Enrico, 39 ans, ouvrier

8 – Dosso Simone, 45 ans, employé bancaire

9 – Fapperdue Ilaria, 46 ans, fonctionnaire USL et détachée Savt

10 – Ferina Carlo, 79 ans, ancien dirigeant régional

11 – Fiori Paolo, 61 ans, ancien fonctionnaire Tim

12 – Fosson Marzia Arianna, 51 ans, infirmière

13 – Gheller Marco, 40 ans, cadre coopérative sociale et président Fondation Émile Chanoux

14 – Grivon Laura, 50 ans, enseignante

15 – Gullone Vincenzo dit Enzo, 54 ans, commerçant

16 – Hugonin Sylvie, 32 ans, employée et ancienne animatrice Jeunesse Valdôtaine

17 – Indelicato Valentina, 24 ans, entraîneuse de patinage

18 – Karafi Khadija, 30 ans, psychologue du travail

19 – Lombardo Fabio, 39 ans, commerçant

20 – Luberto Veronica, 35 ans, archéologue

21 – Martial Roland, 28 ans, profession libérale

22 – Meynet Velia Dhurata, 49 ans, gérante de structure d’accueil

23 – Rezzaro Andrea, 37 ans, responsable clientèle Alleanza Aosta

24 – Sapinet Alina, 53 ans, employée régionale et assesseure communale

25 – Varisella Pietro dit Pippo, 71 ans, conseiller communal

26 – Vierin Ettore, 70 ans, président ACI

27 – Zen Helga, 53 ans, infirmière et employée