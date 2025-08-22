Le livre des rêves

La Valle d’Aosta si appresta a entrare in una nuova legislatura e, leggendo il documento che SAVT e AVCU hanno tirato fuori, vien subito da pensare che ci troviamo davanti a un vero e proprio “libro dei sogni”. O meglio, un misto tra una lista della spesa politica, un vademecum per Babbo Natale e un manuale di sopravvivenza valdostano. Perché tra trasporti, industria, sanità, scuola, ambiente e famiglie, la Valle d’Aosta sembra voler risolvere tutto… subito, prima che il termometro cada sottozero anche nelle stanze dei bottoni.

Si parte dai trasporti, naturalmente. Ferrovia, autostrada, aeroporto, tunnel frontalieri… tutto ciò che serve per non sentirsi intrappolati tra un tornante e un valico alpino. E gli impianti a fune? Devono attrarre turisti e creare posti di lavoro, così nessuno avrà il tempo di annoiarsi mentre aspetta il prossimo bus. È come dire: “Facciamo tutto, e subito, perché qui sottozero ci si annoia a morire”.

Poi c’è l’industria, con le sue star indiscusse: Cogne Acciai Speciali e Heineken, perché qualcuno deve pur far girare l’economia. E il Casino de la Vallée Spa? Tornato in pista dopo i conti ballerini, produce ricchezza e lavoro, ma senza farci piangere troppo. CVA Spa con le concessioni idroelettriche in scadenza? Qui il rischio è che qualcuno pensi di poter trasformare l’acqua in oro, ma bisogna farlo con trasparenza, o il sogno si trasforma in incubo.

L’ambiente poi fa la voce grossa: cambiamenti climatici, eventi estremi, frane, smottamenti… insomma, una Valle fragile che non può fare a meno di pastori, cantieri forestali e del Corpo forestale sempre pronto a correre in soccorso. Proteggere il territorio è proteggere il futuro, e se lo dici con un sorriso, persino i ghiacciai ti guardano con approvazione.

E poi c’è la vita quotidiana: famiglie in difficoltà, giovani che fuggono, lavoratori che devono scegliere tra il lavoro e prendersi cura dei figli o dei genitori. Qui il libro dei sogni diventa un elenco infinito di priorità: sgravi fiscali, contributi previdenziali volontari, contrattazione territoriale in sanità, fondi integrativi per scuola e sanità, concorsi pubblici in Valle… praticamente tutto ciò che servirebbe a non sentirsi abbandonati mentre il termometro politico resta ben sottozero.

Insomma, il documento sembra dire: “Facciamo tutto e subito, tanto sottozero siamo già, quindi un po’ di calore politico non guasta”. E mentre il lettore scorre questa lista infinita di sogni e buone intenzioni, non può fare a meno di sorridere: la Valle d’Aosta sembra diventata un paese dei balocchi amministrativo, dove ogni problema merita la sua priorità… e se avanza tempo, anche una medaglia al merito per chi riesce a leggerlo tutto senza svenire.

Alla fine, il libro dei sogni non è solo una lista di richieste: è un invito a non accontentarsi, a immaginare un futuro migliore, a prendere la vita – e la politica valdostana – con un po’ di ironia. Perché sottozero o no, sognare rimane l’unica temperatura che non può essere misurata, e forse l’unica che può davvero riscaldare la Valle d’Aosta.

Il libro dei sogni

La Vallée d’Aoste s’apprête à entamer une nouvelle législature et, à la lecture du document que le SAVT et l’AVCU ont présenté, on se dit immédiatement que nous avons devant nous un véritable « livre des rêves ». Ou plutôt, un mélange entre une liste de courses politique, un guide pour le Père Noël et un manuel de survie valdôtain. Car entre transports, industrie, santé, école, environnement et familles, la Vallée d’Aoste semble vouloir tout résoudre… immédiatement, avant que le thermomètre ne tombe sous zéro même dans les bureaux du pouvoir.

On commence par les transports, naturellement. Chemin de fer, autoroute, aéroport, tunnels frontaliers… tout ce qu’il faut pour ne pas se sentir coincé entre un virage et un col alpin. Et les remontées mécaniques ? Elles doivent attirer les touristes et créer des emplois, histoire que personne ne s’ennuie en attendant le prochain bus. Comme si l’on disait : « On fait tout, et tout de suite, parce qu’ici sous zéro on s’ennuie à mourir ».

Ensuite, il y a l’industrie, avec ses stars incontestées : Cogne Acciai Speciali et Heineken, car quelqu’un doit bien faire tourner l’économie. Et le Casino de la Vallée Spa ? De retour sur les rails après des comptes instables, il produit richesse et emplois, mais sans nous faire pleurer trop fort. CVA Spa avec ses concessions hydroélectriques arrivant à échéance ? Ici le risque est que quelqu’un pense pouvoir transformer l’eau en or, mais il faut le faire en toute transparence, sinon le rêve se transforme en cauchemar.

L’environnement se fait entendre aussi : changement climatique, événements extrêmes, glissements de terrain… bref, une Vallée fragile qui ne peut se passer des bergers, des chantiers forestiers et du Corps forestier toujours prêt à intervenir. Protéger le territoire, c’est protéger l’avenir, et si on le dit avec le sourire, même les glaciers vous regardent avec approbation.

Et puis il y a la vie quotidienne : familles en difficulté, jeunes qui s’en vont, travailleurs devant choisir entre le travail et s’occuper de leurs enfants ou parents âgés. Ici, le livre des rêves devient une liste infinie de priorités : réductions fiscales, cotisations volontaires, négociation territoriale en santé, fonds complémentaires pour l’école et la santé, concours publics en Vallée… tout ce qu’il faut pour ne pas se sentir abandonné tandis que le thermomètre politique reste bien sous zéro.

Bref, le document semble dire : « On fait tout et tout de suite, puisque sous zéro nous y sommes déjà, un peu de chaleur politique ne peut pas nuire ». Et tandis que le lecteur parcourt cette liste infinie de rêves et de bonnes intentions, il ne peut s’empêcher de sourire : la Vallée d’Aoste semble être devenue un véritable pays des merveilles administratif, où chaque problème mérite sa priorité… et s’il reste du temps, une médaille pour celui qui arrive à tout lire sans s’évanouir.

Au final, le livre des rêves n’est pas seulement une liste de demandes : c’est une invitation à ne pas se contenter, à imaginer un avenir meilleur, à prendre la vie – et la politique valdôtaine – avec un peu d’humour. Car sous zéro ou pas, rêver reste la seule température qui ne peut être mesurée, et peut-être la seule capable de vraiment réchauffer la Vallée d’Aoste.